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觀眾拿雷射筆「狂掃吳亦凡1分鐘」！　綠光直刺眼睛「全場都目睹」…粉絲暴怒

記者李湘文／綜合報導

藝人吳亦凡18日出席活動晚會，帶來《大碗寬麵》等精彩表演，吸引大批粉絲到現場應援。未料，有觀眾趁著吳亦凡演出，竟在台下拿雷射筆對著他的臉、身體狂照，過程長達1分多鐘，甚至幾度射到眼睛，不只驚動主辦單位和經紀公司，也掀起粉絲怒火。

▲吳亦凡被雷射筆射到眼睛。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室）

▲吳亦凡出席晚會演出。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室）

現場曝光的影片中，吳亦凡拿著麥克風賣力演出，未料突然出現明顯的綠色光點，一直在他的身上四處遊走，有幾度還照到工作人員和伴舞。吳亦凡雖然不受影響、依然若無其事地繼續表演，然而綠色光點卻越來越囂張，也不管全場都目睹，不只是照射身體，甚至開始集中在臉部擺動，也明顯射到藝人的眼睛，當場就引起台下粉絲騷動。

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▲吳亦凡被雷射筆射到眼睛。（圖／翻攝自微博）

▲演出中，吳亦凡被人用雷射筆狂照臉。（圖／翻攝自微博）

許多粉絲看到影片暴怒，擔心雷射筆對吳亦凡造成傷害，紛紛痛斥惡意人士「這是件很嚴重的事情」、「這種行為真的令人髮指」、「道德敗壞，連做人的基本底線都喪失」。吳亦凡工作室也在19日發文，譴責拿雷射筆照眼睛的行為「造成了不良影響」，已委託主辦方追查，且將保留追究法律責任的權利。

▲吳亦凡被雷射筆射到眼睛。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室）

▲吳亦凡工作室發文譴責。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室）

►吳亦凡被雷射筆照射影片

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