8月下旬韓樂大戰開打！THE BOYZ、Red Velvet超高速回歸，X1出道

文/Ms.哭包

不知不覺已來到8月下旬,韓樂的新發行依舊不斷。THE BOYZ、Red Velvet均超高速再次回歸,萬眾矚目的X1即將出道。曾為男團JBJ一員的權玄彬以藝名VIIINI展開個人活動、APINK夏榮出道8年來,首次SOLO出輯。現在就跟著KKBOX的整理,一起看看8月下旬還有誰要回歸吧!

THE BOYZ、UP10TION相繼回歸,X1大勢出道!

THE BOYZ在4月以〈Bloom Bloom〉拿下出道後首個音樂節目冠軍,緊接著展開亞洲巡迴見面會。8月19日他們再度回歸,推出第4張迷你專輯《DREAMLIKE》。從近日釋出的預告影片可以看到以紐約為背景,享受自由日常生活的少年們。專輯主打歌〈D.D.D〉是「DANCE DANCE DANCE」的簡寫,與製作過〈No Air〉、〈Bloom Bloom〉的作曲家Wonderkid再續前緣,隊內Rapper善旴參與作詞,預計再次展現THE BOYZ的青春活力!

出道近4年的UP10TION,在成員宇碩、振赫兩人參與選秀節目《PRODUCE X 101》後,讓大眾對團體的關注度激增。但他們最近一次發行專輯是去年12月了!相隔8個月,UP10TION將在22日發行新專輯《The Moment Of Illusion》,不過這次的回歸宇碩和振赫並不會參與,將以8人體制進行活動。在官方公布的回歸日程表中,標註的SPACE、STAR、CONSTELLATION有什麼意涵,令人相當好奇。

超高討論度的選秀節目《PRODUCE X 101》,在7月中畫下完美句點。從中誕生的11人男團X1,確定在8月27日出道。該日他們除了發行出道專輯《비상 : QUANTUM LEAP》,也會在首爾高尺天空巨蛋舉辦演唱會,正式與粉絲們見面。官方網站這幾天開始陸續釋出成員們的個人回歸照,清新唯美與高冷性感風格,哪種是你的菜呢?此外,經紀公司Swing娛樂表示:「專輯拍攝告一段落後,也將開始拍攝真人實境秀」,粉絲們一定都等不及了!

請繼續往下閱讀...

EVERGLOW 、 Red Velvet迅速回歸

圖片取自:everglow instagram

樂華娛樂在今年3月中推出的5人女團EVERGLOW,在19日回歸並帶來新專輯《HUSH》。主打歌〈Adios〉由製作過東方神起、Red Velvet等熱門曲目的外國作曲家們,以及知名作詞家徐智恩共同打造。此外,能一探女孩們魅力的首個真人實境秀節目《EVERGLOW LAND》,8月13日開始播出,喜歡她們的粉絲記得鎖定收看。

圖片取自:Facebook @RedVelvet

Red Velvet在6月中才發行洗腦的〈Zimzalabim〉,在8月20日再次回歸。延續上一張專輯的遊樂園主題,這次新專輯名為《The ReVe Festival' Day 2》,共收錄6首歌曲。主打歌〈Umpah Umpah〉是首disco house旋律的快節奏舞曲,歌詞以游泳做發想,描繪了「想向陷入自己魅力中掙扎的對方,傳授呼吸方法並一起創造愉快回憶」的心情。單看歌名可以預想又會是首洗腦歌曲,粉絲們做好再次陷入Red Velvet魅力的準備吧!

SHAUN洗腦新歌再+1、權玄彬以藝名VIIINI展開個人活動

先前以〈Way Back Home〉創下韓國音源排行榜逆襲神話、紅遍全球的SHAUN,8月15日發行了新EP專輯《36.5》。同名主打歌〈36.5〉的預告影片,由DJ YENA擔任女主角,在濟州島美麗的景色襯托下,自由自在地享受旅行、快樂又清爽的模樣。同時在短短的幾秒鐘,可以聽到這首歌相當的輕快,承載著夏天的感性。

在 Instagram 查看這則貼文 권현빈(@komurola)分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 2:06 張貼

選秀節目《PRODUCE 101 S2》出身,曾為男團JBJ一員的權玄彬,8月19日也以藝名VIIINI出道。出道專輯《DIMENSION》由〈BITTERSWEET〉、〈GENIE〉等4首組成,值得注意的是,他參與了每首歌的詞曲創作。權玄彬的新出發,以及更加成長的面貌,讓我們拭目以待!

APINK 夏榮SOLO出道、音源女王SUNMI登場

APINK 夏榮在8月21日推出新專輯《OH!》,從官方公開的音源試聽影片,可知專輯共收錄〈Don't Make Me Laugh〉、〈How we do (Duet. Babylon)〉等5首歌曲。專輯除了找來實力派男聲Babylon、KANTO合唱,主打歌〈Don't Make Me Laugh〉更是由製作過Dua Lipa〈New Rules〉、Zedd, Katy Perry〈365〉等名曲的世界級製作團隊操刀。夏榮出道8年來首次進行的SOLO活動,想必讓粉絲們很期待!

SUNMI日前宣布8月27日舉辦showcase,除了能最先看到新歌的現場舞台,也將進行專輯Q&A等,預計與粉絲進行多樣的對話。她先前推出的夯曲〈가시나 (Gashina)〉、〈주인공 (Heroine)〉、〈사이렌 (Siren)〉,韓文歌名都是三個字,這回的新歌是否依然是三個字,令人好奇。此外,預告海報上僅有一隻蝴蝶,卻引發大家對這次新歌風格與舞蹈的各種猜想,證明SUNMI的話題性十足。

Follow 韓吉包 掌握追星事!