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8月下旬韓樂大戰開打！THE BOYZ、Red Velvet超高速回歸，X1出道

KKBOX韓語小編 KKBOX韓語小編

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文／Ms.哭包

不知不覺已來到8月下旬，韓樂的新發行依舊不斷。THE BOYZRed Velvet均超高速再次回歸，萬眾矚目的X1即將出道。曾為男團JBJ一員的權玄彬以藝名VIIINI展開個人活動、APINK夏榮出道8年來，首次SOLO出輯。現在就跟著KKBOX的整理，一起看看8月下旬還有誰要回歸吧！

THE BOYZ、UP10TION相繼回歸，X1大勢出道！

THE BOYZ4月以〈Bloom Bloom〉拿下出道後首個音樂節目冠軍，緊接著展開亞洲巡迴見面會。819日他們再度回歸，推出第4張迷你專輯《DREAMLIKE》。從近日釋出的預告影片可以看到以紐約為背景，享受自由日常生活的少年們。專輯主打歌〈D.D.D〉是「DANCE DANCE DANCE」的簡寫，與製作過〈No Air〉、〈Bloom Bloom〉的作曲家Wonderkid再續前緣，隊內Rapper善旴參與作詞，預計再次展現THE BOYZ的青春活力！

出道近4年的UP10TION，在成員宇碩、振赫兩人參與選秀節目《PRODUCE X 101》後，讓大眾對團體的關注度激增。但他們最近一次發行專輯是去年12月了！相隔8個月，UP10TION將在22日發行新專輯《The Moment Of Illusion》，不過這次的回歸宇碩和振赫並不會參與，將以8人體制進行活動。在官方公布的回歸日程表中，標註的SPACE、STAR、CONSTELLATION有什麼意涵，令人相當好奇。

超高討論度的選秀節目《PRODUCE X 101》，在7月中畫下完美句點。從中誕生的11人男團X1，確定在8月27日出道。該日他們除了發行出道專輯《비상 : QUANTUM LEAP》，也會在首爾高尺天空巨蛋舉辦演唱會，正式與粉絲們見面。官方網站這幾天開始陸續釋出成員們的個人回歸照，清新唯美與高冷性感風格，哪種是你的菜呢？此外，經紀公司Swing娛樂表示：「專輯拍攝告一段落後，也將開始拍攝真人實境秀」，粉絲們一定都等不及了！

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EVERGLOWRed Velvet迅速回歸

圖片取自：everglow instagram

樂華娛樂在今年3月中推出的5人女團EVERGLOW，在19日回歸並帶來新專輯《HUSH》。主打歌〈Adios〉由製作過東方神起、Red Velvet等熱門曲目的外國作曲家們，以及知名作詞家徐智恩共同打造。此外，能一探女孩們魅力的首個真人實境秀節目《EVERGLOW LAND》，813日開始播出，喜歡她們的粉絲記得鎖定收看。

圖片取自：Facebook @RedVelvet

Red Velvet6月中才發行洗腦的〈Zimzalabim〉，在8月20日再次回歸。延續上一張專輯的遊樂園主題，這次新專輯名為《The ReVe Festival' Day 2》，共收錄6首歌曲。主打歌〈Umpah Umpah〉是首disco house旋律的快節奏舞曲，歌詞以游泳做發想，描繪了「想向陷入自己魅力中掙扎的對方，傳授呼吸方法並一起創造愉快回憶」的心情。單看歌名可以預想又會是首洗腦歌曲，粉絲們做好再次陷入Red Velvet魅力的準備吧！

SHAUN洗腦新歌再+1、權玄彬以藝名VIIINI展開個人活動

先前以〈Way Back Home〉創下韓國音源排行榜逆襲神話、紅遍全球的SHAUN，8月15日發行了新EP專輯《36.5》。同名主打歌〈36.5〉的預告影片，由DJ YENA擔任女主角，在濟州島美麗的景色襯托下，自由自在地享受旅行、快樂又清爽的模樣。同時在短短的幾秒鐘，可以聽到這首歌相當的輕快，承載著夏天的感性。

 
 
 
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選秀節目《PRODUCE 101 S2》出身，曾為男團JBJ一員的權玄彬，8月19日也以藝名VIIINI出道。出道專輯《DIMENSION》由〈BITTERSWEET〉、〈GENIE〉等4首組成，值得注意的是，他參與了每首歌的詞曲創作。權玄彬的新出發，以及更加成長的面貌，讓我們拭目以待！

APINK夏榮SOLO出道、音源女王SUNMI登場

APINK 夏榮在8月21日推出新專輯《OH!》，從官方公開的音源試聽影片，可知專輯共收錄〈Don't Make Me Laugh〉、〈How we do (Duet. Babylon)〉等5首歌曲。專輯除了找來實力派男聲Babylon、KANTO合唱，主打歌〈Don't Make Me Laugh〉更是由製作過Dua Lipa〈New Rules〉、Zedd, Katy Perry〈365〉等名曲的世界級製作團隊操刀。夏榮出道8年來首次進行的SOLO活動，想必讓粉絲們很期待！

SUNMI日前宣布8月27日舉辦showcase，除了能最先看到新歌的現場舞台，也將進行專輯Q&A等，預計與粉絲進行多樣的對話。她先前推出的夯曲〈가시나 (Gashina)〉、〈주인공 (Heroine)〉、〈사이렌 (Siren)〉，韓文歌名都是三個字，這回的新歌是否依然是三個字，令人好奇。此外，預告海報上僅有一隻蝴蝶，卻引發大家對這次新歌風格與舞蹈的各種猜想，證明SUNMI的話題性十足。

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關鍵字

THE BOYZ, UP10TION, X1, EVERGLOW, Red Velvet, SHAUN, 權玄彬, APINK, 夏榮, SUNMI, 宣美, 日韓風

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