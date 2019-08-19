男星中風「半身麻痺+失語症」　超大咖影帝低調探望…患難交情曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

70歲日本資深男星志賀廣太郎演過《非關正義Unfair》、《陸王》、《花過天晴》等夯劇，更從配角變主演《三個歐吉桑》，不過4月8日因腦梗塞（中風）緊急手術，因故退出BL劇《昨日的美食》。他的近況19日曝光，傳出右半身麻痺，罹患失語症等，住進復健中心療養，曾合作過電視劇的影帝役所廣司更低調前來探訪。

▲志賀廣太郎中風導致半身麻痺又失語症，役所廣司低調前去探望。（圖／翻攝自推特）

據日媒《週刊女性》報導，志賀廣太郎是被戲劇圈重視的綠葉演員，常在戲裡扮演關鍵角色，不過4月8日疑似腦梗塞接受緊急手術，6月住進了復健中心，知情人士透露，他右半身麻痺，已經不能一個人生活，加上患有失語症，在醫生建議下去住進復健中心，移動靠輪椅，且無法一個人洗澡，必須靠看護協助。

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▲志賀廣太郎從小配角演到主角，曾演出《三個歐吉桑》深獲好評。（圖／翻攝自推特）

志賀廣太郎曾在《陸王》扮演百年老店的專務，和男主角役所廣司有眾多對手戲，兩人為老店經營對立，飆戲火花也為電視劇增添看點。

▲志賀廣太郎和役所廣司一起演出《陸王》。（圖／翻攝自推特）

役所廣司7月底悄悄來探病，同時和演出《陸王》的女演員阿川佐和子等3、4人同行，電視劇已經拍畢2年，老班底再相聚的例子可說相當少有，眾人皆是為了探望志賀廣太郎而來，為了避免造成騷動，一行人在訪客空間小聲說話。

有關志賀廣太郎的病況，所屬經紀公司回應，他正在逐步接受復健治療，還不能夠獨自站起來。但是他的失語症以驚人的速度恢復中，目標放在明年春天復出，可望從事一些朗讀及配音的工作。此外，役所廣司的妻子是志賀廣太郎任教大學時的學生，因為雙方有這段緣份，令影帝特地前來探望。

▲志賀廣太郎2018年演出《花過天晴》，就因為身體不適減少露臉，2019年突發腦中風手術。（圖／翻攝自推特）