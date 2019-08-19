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迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

記者阮巧雯／綜合報導

美國女星貝拉索恩（Bella Thorne）以演出迪士尼影集《舞動青春》走紅，長大後形象越來越豪放不羈，時常分享破尺度辣照，言論也相當大膽，近日宣布將與A片網站合作性愛影片，引起正反論戰。她之後就在IG貼出上空裸照，內容打了兩篇詩集，似乎回應拍攝性愛影片的負面聲浪。

▲迪士尼女星清純不再！白色透膚上衣激凸　側乳外露全看光。（圖／翻攝自貝拉索恩IG）

▲▼貝拉索恩常常分享清涼裸露照，非常做自己。（圖／翻攝自IG／bellathorne）

▲▼貝拉索恩自己公布自拍裸照。（圖／翻攝自推特／貝拉索恩）

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照片中，貝拉上半身什麼都沒穿，大方露出渾圓雙乳，照片標記歌手男友班傑明馬斯科洛（Benjamin Mascolo），似乎掌鏡人就是他。只見貝拉對著鏡頭擺出誘人表情，男友更是用手緊緊抓著她的左胸不放，其中一張還疑似走光，用粉色線條遮起。

▲▼貝拉索恩辣照配深度文。（圖／翻攝自IG／bellathorne）

▲貝拉索恩辣照疑似露點，自己用粉色線條遮起，而PO文內容卻意外深富意境。（圖／翻攝自IG／bellathorne）

破尺度火辣性感照，配圖PO文卻深富意境，她引用自己出版詩集，寫道：「真希望有些人可以看到我在做自己時，散發出的光采。希望他們能理解為什麼我和其他人不一樣，因為我只想成為自己心中的樣子。」

貝拉對於參與性愛影片製作輿論，先前勇敢回應：「如果你們因為這些成人影片感到不舒服，我很抱歉，但不要認為其他人能接受（批評）就攻擊他們、讓他們難過。」如今又連發兩篇意境文，似乎再次回應負面評論。

▲▼貝拉索恩辣照配深度文。（圖／翻攝自IG／bellathorne）

▲▼貝拉索恩清涼辣照掌鏡人似乎是男友，其中一張男友還緊抓她的胸部。（圖／翻攝自IG／bellathorne）

▲▼貝拉索恩辣照配深度文。（圖／翻攝自IG／bellathorne）

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