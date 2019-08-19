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L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣

記者吳孟庭／綜合報導

南韓藝人金明洙曾以L藝名從男團INFINITE出道，今（19）日在個人IG公開出走老東家的手寫信，字跡工整且文句充滿誠意，但女團少女時代的粉絲恐怕覺得用詞很熟悉，就有網友抓包，L的句子有至少5個部分跟徐玄當初的聲明一模一樣，質疑連這個也要抄，好感度瞬間下降！

▲L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣。（圖／翻攝自徐玄、金明洙IG）

▲L金明洙感人手寫信爆抄徐玄的。（圖／翻攝自徐玄、金明洙IG）

稍早金明洙在IG發文，表達即將離開待了10年的老東家Woollim娛樂，句句充滿感謝與感激，不過看在SONE（少女時代粉絲名稱）眼裡覺得莫名熟悉，原來少女時代徐玄2017年底離開SM娛樂時，也用了同樣的句子！

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粉絲畫黃線標註一模一樣的句子，包含「儘管和以前相比我們變成不同的模樣跟方式，但總是相信我們會為彼此加油、一起努力是不會變的。」以及最感人的一句「作為少女時代，以後若是需要我的地方，無論何時，為了和姊姊們一起，我會盡我的全力。」這句話L的文句也只是把代稱改變而已，推文目前已超過7400次轉推。

此外還有粉絲抓包像「在數萬個考慮與決心之下，做出了這個決定」、「我的人生需要新的挑戰」等句子都出現在徐玄2年前的聲明裡。網友看了直搖頭，「連這種也要抄？」、「懷疑手寫信是真心的嗎？」但也有網友緩頰，「離開的心情都是一樣的呀」、「抄或沒抄對我來說都沒差啊」等留言，也有粉絲氣憤回覆，「沒事抓這個，你的目的是想幹嘛？」

此外L前東家Woollim娛樂已經表明，即使他離開公司，也不代表INFINITE解散，請粉絲放心。

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關鍵字

金明洙, L, INFINITE, 少女時代, 徐玄, 日韓風

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