張艾亞改名了！自嘲嫁不出去「超無感新名字」曝光

▲《中文俠》JR紀言愷、張愛雅（張艾亞）、余非凡。（圖／奧瑪優勢提供）

記者林映妤／台北報導

JR紀言愷、張愛雅及新生代演員余非凡主演電影《中文俠》19日舉辦開鏡儀式，張艾亞改了新名字張愛雅，透露原因是自認過去「諸事不順」，算命老師更提醒她，「張艾亞」不利於事業和感情，她也自嘲自己「一直嫁不出去」，但又怕觀眾忘了她，才選用同音不同字。

至於7月底升格當爸的JR紀言愷，最近為了女兒晴晴忙得團團轉，他笑說：「這段時間不只人變瘦，連荷包也瘦了不少！」才當爸不到1個月，他月底就得趕赴馬來西亞投入拍攝工作，原訂26日上工，為了陪晴晴打預防針他特地求劇組27日再拍，「以前覺得出國工作很享受，但生了女兒真的有差。」

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JR夫妻倆原本還說生了小孩後仍要「為自己而活」，結果現在都圍繞著女兒打轉，強迫症、控制狂和潔癖更是變本加厲，他除了疼小孩，對老婆也相當體貼，笑稱絕不會讓老婆做家事。

▲JR紀言愷剛當爸就要去馬來西亞拍片。（圖／奧瑪優勢提供）

另外首度參加電影演出的余非凡，處女秀挑戰個性靦腆的大男孩，剛好跟他本人不多話的個性相似，巧合的是，這次的電影劇本跟他家庭背景相似，詮釋起角色更得心應手。

電影為何取名《中文俠》，馬來西亞導演吳靖森透露這是一部發揚華人特色及美德的電影，傳統華人守信、重承諾等珍貴特質，都將在電影中一一呈現。而許久未露面的王蘭，除擔任本部片的製片，也在劇中尬一腳，飾演JR的母親，讓退居幕後的她過足演員癮。