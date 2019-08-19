Ashly衣服太亂…尼克懲罰「全丟垃圾袋清光」！　她一開空衣櫃臉僵：真的受傷

記者李湘文／綜合報導

「這群人」尼克跟女友Ashly合作開YouTube頻道，常更新情侶之間的逗趣互動，或是想出點子整彼此，吸引28萬粉絲。2人也曾透過Instagram接受網友投票，約好Ashly要改善不整理衣櫃的缺點，然而至今不見效果，尼克因此決定給對方一個教訓，「反正她都不珍惜，這些衣服還不如拿去捐給有需要幫助的人！」

▲尼克和Ashly感情甜蜜。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

尼克趁著Ashly不在家打開衣櫃，雖然上半部衣服掛得還算整齊，但下半部卻是一座凌亂的小山，各種衣服都隨便堆放。因此，他拿出大型黑色垃圾袋，把衣櫃裡的衣服全打包，放話要通通丟掉，「我的方式是比較激進一點沒錯啦，但是我個人認為，勸導無用，那只能用最激進的手法。我已經給過她機會了。」

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▲尼克把Ashly衣櫃裡的衣服全部丟進垃圾袋清空。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

過程中，尼克的妹妹一直在旁邊幫忙拍攝，看到哥哥下手這麼狠，好幾度於心不忍，出言制止：「好了啦，我覺得太過分了啦……這樣她會哭啦！」但尼克仍堅持全清空：「妳要給一點教訓，這樣她以後就會保持乾淨了。」最後果然把衣櫃清得乾乾淨淨，只勉強留下3套內衣褲和1套睡衣。

▲尼克真的把Ashly衣櫃清空。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克清完衣櫃，便等著毫不知情的Ashly回家，把對方拉進房間，微笑說要給對方驚喜。Ashly一開始還不知道發生什麼事，傻傻地開心：「什麼驚喜？」甚至以為男友幫自己買了方便收納的道具，直到滿懷期待地打開衣櫥，發現裡面幾乎不剩任何東西，又聽到對方說「最好的方法就是把衣服都丟掉啊」，表情才瞬間僵硬。

▲Ashly打開衣櫃變臉。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

Ashly不敢相信尼克丟掉自己的衣服，起初還半信半疑，不斷嗔怨「騙人」、「你是不是為了拍片？然後等一下會幫我整理？」，到後來發現男友沒有要把衣服重新拿出來的意思，才漸漸慌張。她急得跺腳：「可是我有些還沒穿，還有一些限量版的、聯名的……」最後只能呆坐在地板上，對著空衣櫃恍神。

▲Ashly坦言：「真的受傷。」（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

所幸，尼克拖了半天，還是把整袋衣服重新拿了回來，原來根本就沒有真的丟掉，只是藉此嚇嚇女友。Ashly的表情這才轉陰為晴，抱緊衣服坦言：「我真的有受傷到。」但還是乖乖把「失而復得」的衣服整理好，只是在Instagram仍忍不住抱怨尼克「太過分」。