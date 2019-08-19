記者陳芊秀／綜合報導

男星陳柏融在電影《一吻定情》扮演「阿金」走紅，2年前和大陸「網路劇女王」張予曦因戲擦出愛火，並公開認愛，被公認是高顏值情侶，原本戀情深獲外界看好，19日女方發文證實分手！

▲張予曦宣布和陳柏融分手。（圖／翻攝自微博／張予曦）

張予曦稱陳柏融「丸子」，最新貼文寫道：「美好真真切切地存在過，幸運得到過那麽甜蜜的幸福。過程比結局對我來說更珍貴。丸子再見啦，希望未來我們都順順利利。」她19日一早被爆私人帳號（小號）取關男方，6月也曾發文，「兩天不聯繫，聯繫一下也找不到人，三年看來真個坎，這坎還挺難邁啊。」令外界聯想感情出狀況。

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▲張予曦公開認愛陳柏融，時常曬照放閃。（圖／翻攝自微博／張予曦）

▲張予曦發文證實分手：「美好真真切切地存在過。」（圖／翻攝自微博／張予曦）

陳柏融現年34歲，在電影《一吻定情》扮演阿金受到矚目，過去接受《ETtoday星光雲》訪問時，透露能拿到阿金一角，其實是女友張予曦助攻。他因網路劇《親愛的，公主病》和女友相識相戀，私下越來越常約，某次三更半夜找對方看電影，「看完之後我就問她『你喜歡我嗎？』她說『喜歡』，就這樣啦！」2017年張予曦在微博曬出合照認愛，如今2年感情告終，讓關注的粉絲難過又震驚，「我曾經還幻想你倆的孩子得有多漂亮」、「不相信愛情了」、「姐姐要開心」、「以後會越來越好的。」

▲陳柏融曾在專訪時透露，獲得演出「阿金」是女友張予曦助攻。（圖／記者黃克翔攝）