記者阮巧雯/綜合報導

好萊塢男星李佩斯(Lee Pace)因飾演《哈比人》「精靈王」一角廣為人知,之後也飾演《星際異工隊》反派角色「控訴者羅南」。他去年在Twitter發文,表示自己出櫃,近日被拍到與男友甜蜜互摟出遊,感情相當融洽。

▲▼李佩斯擁有196公分高挑身材和迷人性感長相。(圖/翻攝自IG/leeepfrog)

照片中,李佩斯身穿簡單白T,男友馬修福力(Matthew Foley)則一身時尚西裝打扮,兩人甜蜜互摟漫步紐約街頭,一路上有說有笑,感情非常好。據外媒《Just Jared》報導,這對高顏值情侶從2017年秋天開始交往,馬修是紐約知名品牌的時尚總監,這個牌子也是李佩斯的愛牌。

Lee Pace and his boyfriend Matthew Foley looked so cute together during a stroll in NYC last night! https://t.co/SlteDcESwt