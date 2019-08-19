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《哈比人》精靈王李佩斯出櫃大放閃！　罕曬高顏值男友…金髮碧眼帥炸

記者阮巧雯／綜合報導

好萊塢男星李佩斯（Lee Pace）因飾演《哈比人》「精靈王」一角廣為人知，之後也飾演《星際異工隊》反派角色「控訴者羅南」。他去年在Twitter發文，表示自己出櫃，近日被拍到與男友甜蜜互摟出遊，感情相當融洽。

▲▼飾演《星際異攻隊》「控訴者羅南」的李佩斯被拍到在紐約街頭與男友大方放閃。（圖／翻攝自IG／leeepfrog）

▼李佩斯擁有196公分高挑身材和迷人性感長相。（圖／翻攝自IG／leeepfrog）

▲▼飾演《星際異攻隊》「控訴者羅南」的李佩斯被拍到在紐約街頭與男友大方放閃。（圖／翻攝自IG／leeepfrog）

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照片中，李佩斯身穿簡單白T，男友馬修福力（Matthew Foley）則一身時尚西裝打扮，兩人甜蜜互摟漫步紐約街頭，一路上有說有笑，感情非常好。據外媒《Just Jared》報導，這對高顏值情侶從2017年秋天開始交往，馬修是紐約知名品牌的時尚總監，這個牌子也是李佩斯的愛牌。

李佩斯2018年在雜誌專訪上說過，過往約會對象有男有女，疑似間接透露自己是雙性戀，之後才發文宣布正式出櫃。不少女粉絲聽到此消息，都心碎一地，但也有人支持認為，不管李佩斯性向如何，他精湛演技是眾人認可的。

▲▼李佩斯（Lee Pace）男友馬修福力（Matthew Foley）。（圖／翻攝自IG／mjfiii）

▲▼李佩斯男友馬修福力（Matthew Foley）是知名紐約品牌的時尚總監。（圖／翻攝自IG／mjfiii）

▲▼李佩斯（Lee Pace）男友馬修福力（Matthew Foley）。（圖／翻攝自IG／mjfiii）

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李佩斯, Lee Pace, 馬修福力, Matthew Foley

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