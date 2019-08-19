來不及畫結局！　少女漫畫家園田小波乳癌逝…連載15年因病斷筆

記者陳芊秀／綜合報導

日本漫畫家園田小波因罹患乳癌，已於8月4日病逝，享年42歲，訃聞於19日公開。她的代表作《ChocoMimi》（チョコミミ）在知名漫畫雜誌Ribon連載，長達15年之久，最終沒有畫完結局就離世，帶給粉絲無限衝擊。

▲園田小波乳癌逝世，連載15年漫畫來不及畫結局。（圖／翻攝自推特）

園田小波筆下《ChocoMimi》是四格漫畫，畫風可愛，除了描述國中生女孩的友情，最大特色是每期必更新的最潮穿搭，成為青少女的時尚指標，該作2007年也曾翻拍日劇。她的官方推特公開訃聞，同時提到，「無法畫到結局真的非常遺憾，謝謝大家長久以來對《ChocoMimi》以及園田小波老師的支持。」

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▲園田小波代表作《ChocoMimi》專門分享青少女穿搭時尚。（圖／翻攝自推特）

▲園田小波代表作《ChocoMimi》曾被翻拍日劇。（圖／翻攝自推特）



許多漫畫迷從小時候就追看連載，到現在15年默默搜集《ChocoMimi》的穿搭筆記，如今再也無法搜集趕到相當錯愕，眾人傷心也湧入推特悼念。

除了園田小波，日前《貧窮貴公子》的作者森永愛也於8月2日一早身體不適突然逝世，享年38歲。短時間連續失去多位少女漫畫家，讓粉絲陷入哀傷。