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IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！《德魯納》CP終於確認心意

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》即將進入倒數，也預期著IU飾演的張滿月即將接近死亡，她與呂珍九飾演的具燦星互相照顧之下產生好感，在最新一集結尾，IU主動親吻對方，小啄一吻要撇開頭時，換呂珍九緊抓抱回來深吻，等於終於確認彼此感情。

▲IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲IU害怕即將離開人世。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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張滿月被綁在人世的月靈樹若是開花、花謝，就等於她即將走向死亡，而她因為害怕失去具燦星，害怕的心情將使花凋零，而月靈樹的花正在一片片掉落。

▲IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲IU含淚主動親上呂珍九。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

兩人似乎都有默契，知道在一起的時間不多了，兩人淚眼汪汪對著彼此吐露真心。張滿月說，「消失後只留下一片花瓣的話，實在太悲傷了...」因此主動上前吻了具燦星，就在輕輕一吻準備撇開頭的時候，男方主動抓住女方的脖子，一把抱住對方親了上去，深吻之後相互凝視，接著再擁抱彼此，雖然確認雙方心意，但兩人眉頭深鎖，眼神滿是悲傷。

▲IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲呂珍九抓脖拉住IU深吻。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而此段配樂觀眾一聽，就知道是IU的歌聲，她獻聲配唱電視劇OST，曲名為《Happy Ending》，據報導她是看著劇本寫出來的自創曲，不過最新消息是該曲將不會販售，也就是不會在音源網站上發行整首完整版歌曲，IU表示，「只希望這首歌曲是給粉絲的一個禮物」。此外《德魯納酒店》第12集再度寫下自身收視新高，為10.407%，預計將於9月1日播出大結局。

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關鍵字

德魯納酒店, IU, 呂珍九, 日韓風

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