特／阿翔爆婚外情...3次道歉變了！　 宣告「老婆是我全世界」成功復出

文／林彥君

「浩角翔起」團員阿翔在6月爆出和同公司的謝忻婚外情後，經紀公司大動作開記者會宣布兩人全面暫停工作止血，不過事隔2個月阿翔火速復出，先是在19日合體浩子錄民視《綜藝新時代》，接著在21日要在民視《綜藝大集合》和胡瓜同框主持，在停工到復出的61天中，阿翔真的準備好了嗎？那謝忻呢？

▲阿翔在停工2個月後復出錄《綜藝新時代》。（圖／記者季相儒攝）

阿翔在6月12日因一張在車窗邊和謝忻的深情一吻照，引發譁然，阿翔為此至今已對外道歉3次，首次是爆出不倫戀當天，他在烏日的建興宮錄影，面帶微笑不知所云，一旁的胡瓜不停緩頰；第2次則是有浩子幫忙道歉，阿翔突兀的捲髮甚至成為焦點，反倒是讓浩子圈了更多粉，紛紛說浩子最有義氣。

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▲阿翔在爆婚外情當天面帶笑容受訪。（圖／ETtoday）

事不過三，這次阿翔變了，在復工第一天的錄影空檔面對媒體，髮型簡單俐落，他收掉表情，嚴肅的告訴大家：「我尊重我深愛的老婆！」、「家人、家庭、老婆是我的所有，我的全世界。」透過鏡頭昭告天下，心中不再有別人，同時也是打臉過去的自己，曾在心裡塞了2個女人。

▲▼阿翔爆婚外情後第2次露面，由浩子陪同道歉。（圖／記者季相儒攝）

謝忻介入婚姻，「小三」之名在她身上留下烙印，被大眾用高道德標準來檢視，成為箭靶、活該的犧牲，幾乎足不出戶。但同樣也做錯事的阿翔，卻能再重回螢光幕，甚至在道歉現場受到粉絲打氣加油，他有老婆的支持與原諒，有養家的責任，返回崗位賺錢似乎合情合理。

▲阿翔獲得Grace原諒。（圖／翻攝自Grace臉書）

阿翔回歸《大集合》，謝忻則被以「節目遊戲需大量體力」為由踢出主持棒，丟了節目，不過民視表示會安排謝忻接演戲劇，未來她可能轉型為演員，24日謝忻將露面主持募款活動，從公益出發，似乎也是在為未來鋪路。

●作者林彥君，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心綜藝線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net