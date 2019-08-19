周杰倫被爆出售日本26.8億豪宅！　奢華內部曝光「超大露台可開趴」

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫被爆料打算出售在日本的房子，豪宅內部因此曝光！外傳他身價高達50億台幣，並且在國外也有買房置產，19日陸網盛傳他位於東京原宿的豪宅打算賣出，售價26.8億日幣（約台幣7.8億元），豪宅照更引發外界關注。

▲周杰倫外傳身價50億台幣，在海外也有買房置產。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

八卦微博《Rabbit每日爆料》曬出一連串照片，聲稱「周杰倫在賣日本的房子了？原宿7LDK的一千平（平方公尺）豪宅」，且購屋的買家可以直接和周董見面簽約，其中建物面積216坪，陽台有26.25坪，屋頂超大露台有94.89坪，屋內是挑高式建築，一整面皆是窗戶讓陽光直射，還有寬廣廚房、客廳，裝潢屬於現代風格，除了適合居住，也很適合開家庭派對宴客。

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▲爆料者指出，買家可以直接和周杰倫見面簽約。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

▲豪宅內部奢華整面都是窗，陽光灑入光影超美。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



▲豪宅是挑高式建築。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



▲廚房寬廣。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



▲客廳。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



▲日本豪宅有超大露台。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



▲豪宅平面圖也曝光。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）



網友好奇點開豪宅內部照片，有人留言「看到哥哥這麼有錢，我就放心了」、「有這個錢的人不需要搶票」、「哥哥窮到要賣房了？」還有粉絲注意到豪宅買家可以和周杰倫見面簽約，急忙Tag鄧倫關注。而周杰倫晚間透過IG限時動態闢謠，點名爆料者「騙子」、「要不要我把你抓出來打一頓。」直接打臉賣房傳言。

▲周杰倫闢謠。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

周杰倫過去砸下6億買大安區「和平大苑」頂樓戶，據悉光是大廳就花了1億打造，且頂樓有360度景觀視野，可以看到大安森林公園、兩廳院、台北101、站前新光三越，遠眺還有淡水河、圓山、新店溪，整個台北市景色都盡收眼底。據地產公司透露，他當時以友情價買下，愛妻昆凌也常曬出家中陽台景色。