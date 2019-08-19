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快訊／巨石強森結婚了！　交往12年…親吻老婆絕美婚照曝光

記者阮巧雯／綜合報導

巨石強森（Dwayne Johnson）和女友蘿倫哈珊（Lauren Hashian）結婚了！兩人從2007年開始交往，雖然都沒有正式結婚，但相繼迎接2位寶貝女兒Jasmine和Tiana。他如今在美國時間8月18日，在IG宣布喜訊，兩人在夏威夷終於結婚了！

▲▼巨石強森結婚。（圖／翻攝自IG）

▲▼巨石強森與女友蘿倫哈珊交往長跑12年，終於結婚。（圖／翻攝自IG／therock）

▲▼巨石強森結婚。（圖／翻攝自IG）

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照片中，巨石強森身穿全白西裝，女友則是身穿典雅純白長婚紗，兩人露出大大微笑，雙手緊牽，看起來非常幸福。他配圖PO文寫道：「我們願意。」並標註日期和地點「2019年8月18日，夏威夷」。下一張，他更是緊攬女友，兩人閉上雙眼甜蜜擁吻，女友頭紗隨著風高高飄起，唯美畫面讓人看得如癡如醉！

▲▼蘿倫哈珊和巨石強森愛情長跑12年，育有2女，如今終於結婚。（圖／翻攝自IG／laurenhashianofficial）

▲蘿倫哈珊是一位歌手和作詞人。（圖／翻攝自IG／laurenhashianofficial）

蘿倫哈珊來自美國麻薩諸塞州，是一位歌手和作詞人，2006年和巨石強森第一次見面。那時巨石強森還與前妻在一起，離婚後，開始和女友蘿倫約會。

據外媒《CINEMABLEND》報導，巨石強森曾透露：「我們本來在今年(2018年)春天要結婚，但蘿倫懷孕了，她不想挺著孕肚拍婚紗照。」加上當時他行程滿檔，因此遲遲未定下婚期。如今交往長跑12年的兩人，終於正式成為夫妻，不少名人好友都紛紛獻上祝福。

▲▼蘿倫哈珊和巨石強森愛情長跑12年，育有2女，如今終於結婚。（圖／翻攝自IG／ laurenhashianofficial）

▲▼蘿倫哈珊和巨石強森愛情長跑12年，育有2女，如今終於結婚。（圖／翻攝自IG／ laurenhashianofficial、therock）

▲▼巨石強森。（圖／翻攝自IG／therock）


 

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巨石強森, Dwayne Johnson, 蘿倫哈珊, Lauren Hashian

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