專訪／單親慘被同學割手霸凌！《大時代》張家瑋在學校花園哭挖遺失物

記者林奕如／專訪

張家瑋在民視《大時代》飾演惡女游素素，個性強悍不討喜，一開始登場時，被網友狂轟黑特，她看在眼裡，受傷在心裡，她眼眶泛紅落淚：「有人叫我去死，也有人說妳就是不討喜，我真的很難過。」不愉快的言論，讓她勾起國小時因單親家庭長大，被同學霸凌的回憶。

▲《ETtoday星光雲》專訪張家瑋。（圖／記者張一中攝）

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張家瑋坦言：「我國小時不曉得怎麼讓別人喜歡。」她從小由媽媽一手帶大，沒想到國小同學以此取笑她「沒有爸爸」，甚至聯合起來排擠她，久遠記憶有些片段模糊，但傷害刻骨銘心，她說：「我們國小有榮譽卡制度，就是每做一件好事可以蓋章，集滿5張可以換獎狀，班上有一個人氣王的女同學把我的榮譽卡撕掉，埋在後花園。」

▲張家瑋單親長大，國小慘被霸凌。（圖／記者張一中攝）

她會得知這件事，是班上有一個女同學偷偷告知，張家瑋：「她不想要跟著大家一起欺負我，但不做會惹怒人氣王，又怕我找不到（榮譽卡）。」她一得知這消息後，在學校後花園徒手挖被撕毀的榮譽卡，一邊挖一邊大哭，驚動學校老師，隔天她媽媽衝到教室，一來就大罵對方家長，媽媽幫忙討公道的模樣，在女兒心目中宛如英雄：「我很崇拜我媽，她真的很勇敢。」

▲張家瑋亮麗外型，被封本土劇真人娜美。（圖／記者張一中攝）

在學校生活被排擠，還有一個同學有暴力傾向，張家瑋說，對方會用碎掉的筆蓋割她手，手上就有3條痕跡，結果她也傻傻任人割，「我媽氣到不行，甚至大罵『怎麼會生到妳這麼懦弱』，我還記得我難過到大哭。」她在女同學中不受歡迎，身旁朋友清一色都是男同學，下課常相約一起打球，張家瑋笑說，因此被女同學更討厭。

▲張家瑋飾演惡女游素素。（圖／翻攝大時代）

國小畢業舞會時，女生群不讓張家瑋加入，結果男同學義氣相挺，她加入男生群組，變成萬綠叢中一點紅的女主角，結為死黨的5個男同學，陪她走過被排擠的國小生活，張家瑋至今還有聯絡，她說：「有些人交了女友，女友會吃醋我的存在，就算見面認識了，還是會防備我，為了避嫌我就會少聯絡，但我就是不可能，其中有幾個結婚了，新娘也不是我。」她語氣又恢復到原先豪爽，國小的不愉快回憶都過去了，只有在接觸一些關鍵字時，才會開啟悲傷開關。

場地提供：MUNCHIES Cafe & Bistro