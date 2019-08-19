ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊麗花歌仔戲9月要播了！海報曝光驚見「陳亞蘭騎大象」

記者林奕如／台北報導

國寶歌仔戲天王楊麗花睽違16年即將回歸，親自製作與演出的電視歌仔戲《忠孝節義》將於九月下旬於台視播出。19日曝光正式海報，海報設計融入水墨，透過山水國畫表現4個單元主題精神，如：萬古流芳、孝感動天、斷機教子與路遙知馬力等，讓觀眾提前一窺意涵。

▲楊麗花親自執導與製作、演出電視歌仔戲《忠孝節義》即將推出。（圖／麗生百合提供）

▲楊麗花親自執導與製作，電視歌仔戲《忠孝節義》將上檔。（圖／麗生百合提供）

特別的是，正式海報中，有一個陳亞蘭騎乘大象的畫面，讓網友驚呼，這是真的大象嗎，陳亞蘭笑透露，楊麗花歌仔戲與時俱進，戲中騎乘的大象是透過電腦動畫特效完成，「看起來真的很像是真的！」陳亞蘭又說，動畫師為了戲中動畫，可說是每隻動物的毛髮都細細的製作，因此看起來像是真的。

請繼續往下閱讀...

▲楊麗花親自執導與製作、演出電視歌仔戲《忠孝節義》即將推出。（圖／麗生百合提供）

▲海報上還有陳亞蘭騎大象畫面。（圖／麗生百合提供）

陳亞蘭透露，楊麗花看到海報時，直呼新穎，特別交代每一張海報在宣傳時，要好好的使用，不能浪費；楊麗花自己還將海報張貼在家中，並分送親友廣為張貼，以身作則為戲宣傳。

楊麗花身為該劇總導演與總製作，為了作品力求完美，她的愛徒陳亞蘭為執行製作人，打趣表示：「執行製作最難的就是要執行楊阿姨的意志與她對於細節高標準的堅持。」除了紀麗如、葉麗娜、游耀光等實力派藝人演出，楊麗花重視歌仔戲傳承，透過一連串北中南海選與培訓，讓新人演員也有機會出演重要角色。

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

推薦閱讀

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

再不說來不及了…林辰唏為病母演舞台劇：讓媽看到我真心話

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

「七月男友」古裝一樣帥！李現《劍王朝》合作「最美黃蓉」爆關注

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

獨／毛加恩婚禮伴郎伴娘「天菜等級」！郭雪芙義氣挺10年閨蜜羅雯

又一BL小說《鳳于九天》改編電視劇！雙男主角背影曝光…網瘋猜名單

又一BL小說《鳳于九天》改編電視劇！雙男主角背影曝光…網瘋猜名單

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊麗花, 陳亞蘭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小A辣出車禍「雙腿雷殘」！　半夜痛到爆哭入睡…瘋狂做惡夢：身心受創
  2. 中職／下一個天亮！郭靜9月8日賽後兄弟獻唱　賽前開球
  3. IU含淚主動親上　呂珍九抓脖拉她深吻！《德魯納》CP終於確認心意
  4. 40歲李蒨蓉生2子　醫院抽血被問「來取卵的嗎」…超尷尬！
  5. 周杰倫被爆出售日本26.8億豪宅！　奢華內部曝光「超大露台可開趴」
  6. 陳禕倫「低鹽少油」養出8塊肌　《用九》角色超慘車禍截肢　
  7. 項婕如拍吻戲揪小樂「一起O」全場嚇壞…吳思賢：拜託高抬貴手！
  8. 楊麗花歌仔戲9月要播了！海報曝光驚見「陳亞蘭騎大象」
  9. 快訊／巨石強森結婚了！　交往12年…親吻老婆絕美婚照曝光
  10. 陳艾琳挺7月孕肚穿「M號緊身衣」　辣露0腫脹極細腿…網驚：我沒懷孕穿L！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366