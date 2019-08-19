楊麗花歌仔戲9月要播了！海報曝光驚見「陳亞蘭騎大象」

記者林奕如／台北報導

國寶歌仔戲天王楊麗花睽違16年即將回歸，親自製作與演出的電視歌仔戲《忠孝節義》將於九月下旬於台視播出。19日曝光正式海報，海報設計融入水墨，透過山水國畫表現4個單元主題精神，如：萬古流芳、孝感動天、斷機教子與路遙知馬力等，讓觀眾提前一窺意涵。

▲楊麗花親自執導與製作，電視歌仔戲《忠孝節義》將上檔。（圖／麗生百合提供）

特別的是，正式海報中，有一個陳亞蘭騎乘大象的畫面，讓網友驚呼，這是真的大象嗎，陳亞蘭笑透露，楊麗花歌仔戲與時俱進，戲中騎乘的大象是透過電腦動畫特效完成，「看起來真的很像是真的！」陳亞蘭又說，動畫師為了戲中動畫，可說是每隻動物的毛髮都細細的製作，因此看起來像是真的。

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▲海報上還有陳亞蘭騎大象畫面。（圖／麗生百合提供）

陳亞蘭透露，楊麗花看到海報時，直呼新穎，特別交代每一張海報在宣傳時，要好好的使用，不能浪費；楊麗花自己還將海報張貼在家中，並分送親友廣為張貼，以身作則為戲宣傳。

楊麗花身為該劇總導演與總製作，為了作品力求完美，她的愛徒陳亞蘭為執行製作人，打趣表示：「執行製作最難的就是要執行楊阿姨的意志與她對於細節高標準的堅持。」除了紀麗如、葉麗娜、游耀光等實力派藝人演出，楊麗花重視歌仔戲傳承，透過一連串北中南海選與培訓，讓新人演員也有機會出演重要角色。