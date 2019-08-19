郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》引爆熱潮，只剩下最後一集就要大結局，網友狂猜測女主角周惟惟（郭雪芙 飾）到底情歸何處。最新官方劇照曝光，郭雪芙身穿平口白禮服，美露性感鎖骨，在婚禮上和劉以豪相視而笑，兩人到底會不會在一起，吊足戲迷胃口。

▲《我們不能是朋友》剩下一集大結局。（圖／八大提供）

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回顧整個拍戲的過程，郭雪芙表示，「太多的細節都是我們所有演員很有感觸的，尤其大家在自己的角色、狀態裡都是很糾結的。」甚至透露演員群在私下的聊天室都會討論彼此所詮釋的角色情緒。劉以豪飾演霸氣褚克桓，圈粉無數，他說：「我覺得大家都是用了兩萬分的力在拍攝了，因為我們一直希望故事更好，也把我們人生中很多的情緒都揮灑出來了，希望大家會喜歡。」

▲郭雪芙飾演周惟惟。（圖／八大提供）

郭雪芙飾演女主角，她曾向《ETtoday星光雲》透露看完結局感想，「女孩子還是要愛自己，找到自己真正想要是什麼，在感情中，會依附另一半，沒有另一半妳會措手不及，代表好好想想開始自己生活。」袁艾菲則保證劇迷看完大結局，「不會生氣跟糾結了」，她比喻，一個病人最危險狀況已經過了，出了手術房，但還要進加護病房休養2個月感覺。

▲郭雪芙劇中和劉以豪發展劈腿戀情。（圖／八大提供）