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23歲上海正妹出征《聲林2》　驚人資歷⋯演過「獅子王」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》將在8月23日首播，本季參賽選手每個都來勢洶洶、特色鮮明，其中來自上海的張芮僑，雖沒有眾多比賽經驗，但她曾是百老匯音樂劇《獅子王》飾演女主角的主要演員，還出演過夯劇《我不喜歡這個世界，我只喜歡你》，可說是集結「唱跳演」的全方位能力。

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,張芮僑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼23歲的張芮僑曾出演過《獅子王》音樂劇。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,張芮僑。（圖／記者李毓康攝）

現23歲的張芮僑參與過的影視作品不少，她從16、17歲就開始參與演藝工作，也在知名音樂劇《獅子王》的隨團演出中練就一身本領。她表示：「音樂劇融合唱跳演，它是一次成型的藝術，沒有後製，從中得到非常非常大的鍛鍊，無論是心理與體能。」

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,張芮僑。（圖／記者李毓康攝）

▲張芮僑參與過不少影視作品。（圖／記者李毓康攝）

張芮僑坦言，在音樂劇中有過不少挫折。她曾因求好心切發生重大失誤，「在演出的時候可能顧慮太多，說錯台詞、或者漏一些詞，亂了陣腳，給我的對手帶來很大的壓力。」也曾因在1周內連續演出8場導致身心過於疲憊，讓她在演出過程中破音，「對心裡的承受力是非常考驗的，要立即調整好當下的心態。」

喜愛表演的她，曾參加全國大學間的歌唱比賽獲得前10強，她這次參加《聲林之王2》沒有給自己設限或立目標，「我覺得享受每一次在舞台上，因為這個舞台不管是音響、燈光，整個氛圍都非常好，也很少機會可以跟這麼專業的樂隊演唱，覺得享受就好。」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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聲林, 聲林之王, 聲林2, 聲林之王2, 張芮僑

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