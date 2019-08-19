鬼鬼玩遊戲玩到出意外！　「一刀剪進手指」噴血慌喊：叫救護車

記者蔡琛儀／台北報導

吳映潔（鬼鬼）推出全新單曲《啦咪啦咪》，砸500萬元且還親自填詞，今天更作客ETtoday直播節目《明星鍵盤手》，不過今天適逢《鍵盤手》最後一集，鬼鬼和也要推出新專輯《變心記》的神秘嘉賓蔡旻佑，聯手整主持人關韶文，讓網友全都笑成一片。

▲▼ 鬼鬼參加最後一集《鍵盤手》，卻不小心弄傷主持人關韶文。（圖／ETtoday）

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節目一開始關韶文和鬼鬼先是練習唱跳《啦咪啦咪》，後來玩起遊戲「對不起害到你」，只要對方做出自己抽到的動作，就可以拿剪刀剪對方的衣服一刀，為後面蔡旻佑登場鋪梗。

沒想到鬼鬼竟把關韶文自己的衣服也一起剪破，甚至一刀剪到他的大拇指，讓關韶文當場血濺節目現場，突如其來的意外把鬼鬼嚇得花容失色，一下大叫：「流血的地方是要舉高還舉低？」一下又喊：「要不要叫救護車去縫幾針？」又頻頻驚叫：「血真的流好多，對不起！」她為了表達歉意，決定中斷遊戲，自己拿剪刀剪衣服，沒想到又發生麥克風線剪斷的意外。

▲▼ 傷口雖然小但頗深，嚇得鬼鬼花容失色。（圖／ETtoday）

此時一直躲在控制室的蔡旻佑，假裝是導播大罵：「搞什麼東西啊，以為是最後一集就可以亂搞嗎？」甚至飆：「你們是豬嗎！」現場瞬間瀰漫一陣詭譎氣氛，此時鬼鬼還在裝傻，直嗆要「導播」出來說清楚，最後蔡旻佑才神秘登場，為最後一集的《鍵盤手》添加不少笑料。

▲鬼鬼後來還剪斷自己的耳麥線。（圖／ETtoday）