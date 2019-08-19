記者吳孟庭／綜合報導

出身日本傑尼斯的藝人赤西仁，宣布獨立活動5年後，好消息帶來台灣！因為腰傷問題忍痛取消今年日本場全部巡迴的他，為了替代演唱會所製作出來的5週年紀錄影片「JIN AKANISHI 5th Anniversary Our Years Film」，確定9月底在台上映！

▲赤西仁5周年紀錄片確定在台放映！一開口「流暢英文」問候台粉。（圖／沐音娛樂提供）

赤西仁2014年宣布不再與傑尼斯事務所續約，以獨立藝人身份繼續活動。今年本來預計在日本有巡迴演出，卻因腰傷全數取消，但好在準備了全長150分鐘的5周年紀錄影片，他也用流利的英文錄製問候影片，表示距離上次來台已經超過10年了，一直希望能有機會再造訪，「我很想念大家，謝謝你們的愛」。

請繼續往下閱讀...

「JIN AKANISHI 5th Anniversary Our Years Film」預計9月21日晚間6點在臺北科技大學中正廳舉行，票價為均一價新台幣1280元，預計8月24日下午2點在KKTIX全面啟售，相關詳情可洽沐音娛樂臉書專頁。

而購入票券的消費者，屆時只要掃描特製門票上的QR碼，就可以看到赤西仁的問候影片，屆時活動上還會有驚喜，此外他與蛋黃哥聯名的周邊也會在現場販售。這除了是赤西仁跨出海外的首部曲，其特別展覽會甚至亞洲巡迴都有可能一一在台實現。