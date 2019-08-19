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她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！　王文洋為何超疼金孫…一語道破

圖文／鏡週刊

麻衣自從與王泉仁分居後，就帶著兒子定居日本，公公王文洋三不五時就飛到日本探望金孫。近日麻衣帶兒子回台與公公團聚氣氛融洽，公公王文洋對金孫疼愛有加眾所皆知，「神明代言人」沈嶸老師通靈後直言王文洋會如此疼愛金孫，只因為麻衣將王永慶「生回來了」。

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沈嶸老師表示王文洋與麻衣的感情好，對麻衣非常照顧，主要還是想幫兒子做人，補償兒子王泉仁對媳婦麻衣的虧欠。而王文洋非常疼愛麻衣與王泉仁所生的兒子，沈嶸老師通靈後發現，原來這位金孫來頭不小，跟王文洋的關係非常密切，就是王文洋過世的父親王永慶來轉世投胎了。

沈嶸認為麻衣（右），雖被王泉仁打入冷宮，但堅守「正宮之位」。（左圖沈嶸提供、右圖翻攝自麻衣臉書）

沈嶸表示王永慶會再投胎成為「兒子的孫子」，為的是修補當年父子關係的裂痕。（翻攝自歡喜事業微博）

沈嶸老師透露許多親人長輩回來投胎成為自己後代的例子真不少，有些人是回來繼續享受自己生前所累積的豐厚財富，但也有一些人則是受因果業力的影響。像是有「未盡的孝道」「來不及說出的感謝」或是「未完成的心願」等，回來投生為親人在此生將關係繼續延續下去。

麻衣為王泉仁生下王家金孫，深得王文洋喜愛，命理師沈嶸卻驚爆金孫其實是王永慶投胎轉世。（翻攝娛博士微博）

雖然公公王文洋與麻衣母子有良好的互動交流，但全家團圓畫面唯獨缺王泉仁，沈嶸老師通靈麻衣與王泉仁的關係後發現，2人混合「糾纏緣」與「危機緣」，有無法分開的糾葛，又有第三者的介入。可惜的是王泉仁現在已經「完全不愛」麻衣了，也早已有喜歡的心上人，對麻衣採取「冷處理」的態度，老死不相往來。

但王永慶子女眾多為何獨挑回來成為王文洋後代，沈嶸通靈後表示王永慶在世時因為妻妾成群，家庭關係變得相當複雜，也因此與兒子王文洋關係處得不太好。但因為實在太愛這個長子，最終還是決定投胎轉世讓當年無法修補完全的父子關係，改為「爺孫情」繼續修補。但據熟識王家的媒體人表示，其實當年王永慶與王文洋關係一直很好，沒外傳父子交惡的情形。


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