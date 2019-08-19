朱立倫上按摩店面不改色　沈玉琳曝：他是見過世面的大人物！

記者蕭雅玲／台北報導

沈玉琳主持網路節目《琳惟不亂看選戰》，節目開播至今已訪問過30多位政治人物，隨著年底大選將開跑，被問到工作量是否會暴增？他接受電訪直言：「我的粉絲有各種立場，但造勢活動要旗幟鮮明，所以從不接造勢活動，工作量當然不會因此而變多！」

▲沈玉琳近幾年轉戰網路開節目，至今已有30多位政治人物上節目。（圖／記者張一中攝）

沈玉琳在主持《琳惟不亂看選戰》節目前，原以為政治人物很難聊，但節目開播後，訪了30多位政治人物，他發現：「政治人物身經百戰，不想答也不會說，不能講也會用打哈哈的方式帶過，所以錄影時氣氛都很愉悅！」還自曝朱立倫個性很像他。

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五月朱立倫去上節目，「我才發現他是個很有深度知性的一面，幽默搞笑也相當在行，有可能他平常在從政生涯，很少有舞台可以讓他搞笑，所以來上我的節目，看到我幽默的一面他驚為天人！」還封朱立倫是「政治界的搞笑藝人」，拿自己的搞笑、內涵跟深度來比，兩人程度應該不在話下。

他透露，那次與朱立倫為了上節目到淡水出外景，製作單位還安排兩人到李炳輝的店按摩，沈玉琳被按摩師傅按兩下，就痛到哀哀叫，他看到一旁的朱立倫神情，令他大吃一驚，並大誇朱立倫是「見過世面的大人物，師傅幫他按摩時，他處變不驚面不改色，甚至不為所動從頭到尾連哼都沒哼一聲！」