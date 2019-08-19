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謝盈萱40歲丟工作…幹譙人生「消音7秒」　網笑翻：想聽原版！

記者李欣容／台北報導

台式新喜劇《俗女養成記》昨（18日）播出收視開紅盤，最高段落在謝盈萱被飾演弟弟的宋緯恩開車壓回台南老家，她在車上哭喊「年紀大了沒力氣談戀愛」讓不少女性網友產生共鳴，在她抱怨人生的時候還有段全是髒話，足足消音了7秒，讓網友笑翻，「可惡！想聽原音啦，太好笑了。」

▲▼ 《俗女養成記》謝盈萱飾回到了台南老家見到了母親(于子育飾)。（圖／華視提供）

▲謝盈萱和劇中弟弟宋緯恩。（圖／華視提供）

劇中謝盈萱差點要和溫昇豪結婚，最後受不了對方是個媽寶選擇分手，也辭去特助通做，失去愛情與事業的她，被弟弟開車載回老家，即將面對什麼都不知道的家人，在車程中謝盈萱詮釋「悲傷五階段」歇斯底里地吼著：「我做錯了什麼？我就是錯在我想當一個獨立的新女性。」

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▲▼ 《俗女養成記》謝盈萱飾回到了台南老家見到了母親(于子育飾)。（圖／華視提供）

▲謝盈萱情緒轉換快速。（圖／華視提供）

隨後又痛哭喊：「我已經40歲了，沒有公司會栽培我，我也沒有辦法轉行了，我能夠做什麼，我年紀大了，沒有力氣談戀愛了，要花多長的時間去遇到一個人，然後進入一段關係。」深獲女性觀眾的共鳴。

▲▼ 《俗女養成記》謝盈萱飾回到了台南老家見到了母親(于子育飾)。（圖／華視提供）

▲謝盈萱劇中失業又失戀。（圖／華視提供）

劇受歡迎固然是好事，卻也受網路盜錄困擾，導演嚴藝文表示：「很感謝大家的喜愛，但看網路上盜錄的影片畫質很差，沒有辦法看到演員們細微表情的演岀，相當地可惜，希望大家能支持正版。」

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謝盈萱, 溫昇豪, 俗女養成記

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