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39歲女星減重12KG爆喜訊「生日嫁帥老公」　5歲差姐弟戀閃瞎日網！

記者陳芊秀／綜合報導

39歲日本女星佐藤仁美演技精湛，是許多電視劇、電影的黃金配角，代表作《七夜怪談》一演就是20年，2018年成功剷肉12.2公斤，當時大喊「好想結婚」，現在願望真的要實現了？她被爆和小5歲男星細貝圭交往1年，最快將在40歲生日這天登記結婚，火速成為娛樂圈話題。

▲▼佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在認愛小5歲男星還爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

▲佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在和小5歲細貝圭爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

據日媒《Sponichi Annex》報導，佐藤仁美2017年和細貝圭合作舞台劇相識，且生日一樣是10月10日，因此私下相當要好，推特曾曬過同框照，兩人傳出私下已經向身邊的人報告喜訊，打算在生日當天登記結婚，同時她也將迎接40歲生日。她16歲便踏入演藝圈，近年因為身材走鐘接受減肥特訓，並在3個月內從61.6公斤減到49.4公斤，當時公開減重的理由是「我想結婚」，記者會上也坦言「嚮往交往0個月就結婚」，現在爆出好消息，被視為減肥願望成真。

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▲▼佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在認愛小5歲男星還爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

▲佐藤仁美挑戰3個月內成功減重12.2公斤。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

有關結婚喜訊曝光，佐藤仁美和細貝圭透過經紀公司坦承交往中，不過兩人否認將要結婚，「今後不管是工作還是私事都會繼續努力，希望大家溫暖地守護我們。」

▲▼佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在認愛小5歲男星還爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

▲▼佐藤仁美和細貝圭公開認愛。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美、細貝圭）

▲▼佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在認愛小5歲男星還爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

細貝圭身高183公分，外型帥氣，從11歲到23歲都在美國生活，被稱為「海歸子女」，主要活躍於舞台劇演出，代表作是《網球王子》。他4月被拍到和峯岸南在路邊相擁，兩人互動親密，照片曝光引發議論，現在公開和大5歲佐藤仁美交往中，引發網友好奇「這樣結婚沒問題嗎」、「原來真命天女是佐藤仁美！」同時也有人注意到女方減重爆婚訊，「恭喜！不管是胖的時候還是瘦的時候，把握有生之年緊緊相繫」、「女的有姐姐的氣質，嫁給年輕老公感覺會很順利，恭喜」、「不知道為什麼，比我自己的事情還開心。」

▲▼佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在認愛小5歲男星還爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

▲細貝圭4月曾被拍到和AKB48的峯岸南路邊相擁，隨後否認戀情。（圖／翻攝自推特／Livedoor）

▲▼佐藤仁美減重12.2KG許願「結婚」，現在認愛小5歲男星還爆出婚訊。（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

▲佐藤仁美和細貝圭生日同一天，私下常同框聚會，爆婚訊後網友驚呼：「原來姐姐才是真命天女。」（圖／翻攝自推特／佐藤仁美）

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