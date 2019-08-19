記者蔡琛儀／台北報導

由音樂人郭蘅祈發起，為關懷愛滋議題及感染者的「愛之日常音樂節」今年將舉辦第二屆，更召集華語樂壇25位音樂人，為這次活動主題曲暨公益單曲《現在開始做朋友》集結獻聲，包括製作人馬毓芬、黃韻玲、陳建騏、李壽全，還有徐佳瑩、光良、艾怡良、MATZKA、黃子佼、陶晶瑩、魏如萱、柯智棠、HUSH、楊乃文、A-Lin、彭佳慧、萬芳、江美琪、伍思凱、紀曉君、戴愛玲、蕭煌奇、桑布伊等20位歌手。

▲郭蘅祈（右邊起）號召黃韻玲、李壽全、馬毓芬、陳建騏一起製作歌曲。（圖／愛之日常音樂節提供）

有趣的是，由於要將20位歌手擠在同一天錄製完成是一個大工程，尤其是在協調時間上面更是一大考驗及學問，有鑑於大家時間有限，因此錄音當天在錄音室時特別分為白天場、下午場及晚上場，每位歌手按照順序乖乖排隊等「叫號」進入錄音室，讓這五位製作人開玩笑說：「白金錄音室瞬間變成白金錄音診所！這些歌手們都好像來候診，都等待這幾位老師們叫號進去配唱，一天錄完20多位歌手配唱，超有效率！」而歌手們難得在錄音室齊聚一堂，索性在錄音室外開Party，吃吃喝喝順便聯絡感情，平常難得能碰在一起還可以一起唱歌，讓眾歌手們也笑說：「就像開同學會一樣熱鬧！」

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去年國際世界愛滋日12月1日前後，一連三天在西門紅樓劇場舉辦第一屆音樂節，為了讓這份愛延續，郭蘅祈決定再接再厲擴大開辦，宣布將於今年國際愛滋日11月30日、12月1日兩天於台北Legacy舉辦音樂會，為此郭蘅祈從今年年初就開始寫計畫案並投入籌備事宜，「我們從第一屆『我就是喜歡你現在的樣子』的主題，到第二屆以『現在開始做朋友』為目標。希望我們真心敞開心房，真正認識彼此，認識疾病，懂得保護，更懂得與它『相處』，與自己的心和解，也更是尊重他人身處的狀態。」

▲▼ 郭蘅祈攜手黃韻玲、馬毓芬、陳建騏、李壽全製作歌曲。（圖／愛之日常音樂節提供）

當年台灣歌手第一次大集結共同演唱經典歌《明天會更好》的製作人，正是李壽全操刀，也因此這次《現在開始做朋友》能找來李壽全跨刀助陣，更顯得意義非凡，郭蘅祈表示：「除了34年前的《明天會更好》，綜觀現今樂壇，很少有一首歌由五位製作人一起製作！除了我跟陳建騏、黃韻玲，這次在找來馬毓芬一起合作，我們都跟邀來的20位歌手有在音樂上合作過，再加上李壽全老師點頭助陣，有他坐鎮指揮，讓這首歌有了公益傳承的意義！」