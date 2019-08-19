ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭蘅祈登高一呼...20位歌王歌后一字排開　展超驚人陣仗獻愛

記者蔡琛儀／台北報導

由音樂人郭蘅祈發起，為關懷愛滋議題及感染者的「愛之日常音樂節」今年將舉辦第二屆，更召集華語樂壇25位音樂人，為這次活動主題曲暨公益單曲《現在開始做朋友》集結獻聲，包括製作人馬毓芬、黃韻玲、陳建騏、李壽全，還有徐佳瑩、光良、艾怡良、MATZKA、黃子佼、陶晶瑩、魏如萱、柯智棠、HUSH、楊乃文、A-Lin、彭佳慧、萬芳、江美琪、伍思凱、紀曉君、戴愛玲、蕭煌奇、桑布伊等20位歌手。

▲▼ 郭蘅祈,黃韻玲,馬毓芬,陳建騏,李壽全。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲郭蘅祈（右邊起）號召黃韻玲、李壽全、馬毓芬、陳建騏一起製作歌曲。（圖／愛之日常音樂節提供）

有趣的是，由於要將20位歌手擠在同一天錄製完成是一個大工程，尤其是在協調時間上面更是一大考驗及學問，有鑑於大家時間有限，因此錄音當天在錄音室時特別分為白天場、下午場及晚上場，每位歌手按照順序乖乖排隊等「叫號」進入錄音室，讓這五位製作人開玩笑說：「白金錄音室瞬間變成白金錄音診所！這些歌手們都好像來候診，都等待這幾位老師們叫號進去配唱，一天錄完20多位歌手配唱，超有效率！」而歌手們難得在錄音室齊聚一堂，索性在錄音室外開Party，吃吃喝喝順便聯絡感情，平常難得能碰在一起還可以一起唱歌，讓眾歌手們也笑說：「就像開同學會一樣熱鬧！」

請繼續往下閱讀...

去年國際世界愛滋日12月1日前後，一連三天在西門紅樓劇場舉辦第一屆音樂節，為了讓這份愛延續，郭蘅祈決定再接再厲擴大開辦，宣布將於今年國際愛滋日11月30日、12月1日兩天於台北Legacy舉辦音樂會，為此郭蘅祈從今年年初就開始寫計畫案並投入籌備事宜，「我們從第一屆『我就是喜歡你現在的樣子』的主題，到第二屆以『現在開始做朋友』為目標。希望我們真心敞開心房，真正認識彼此，認識疾病，懂得保護，更懂得與它『相處』，與自己的心和解，也更是尊重他人身處的狀態。」

▲▼ 郭蘅祈,黃韻玲,馬毓芬,陳建騏,李壽全。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲▼ 郭蘅祈攜手黃韻玲、馬毓芬、陳建騏、李壽全製作歌曲。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲▼ 郭蘅祈,黃韻玲,馬毓芬,陳建騏,李壽全。（圖／愛之日常音樂節提供）

當年台灣歌手第一次大集結共同演唱經典歌《明天會更好》的製作人，正是李壽全操刀，也因此這次《現在開始做朋友》能找來李壽全跨刀助陣，更顯得意義非凡，郭蘅祈表示：「除了34年前的《明天會更好》，綜觀現今樂壇，很少有一首歌由五位製作人一起製作！除了我跟陳建騏、黃韻玲，這次在找來馬毓芬一起合作，我們都跟邀來的20位歌手有在音樂上合作過，再加上李壽全老師點頭助陣，有他坐鎮指揮，讓這首歌有了公益傳承的意義！」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」

遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

陌生女搭車睡倒肩膀…仔細一看是「超大咖女神」！　網暴動狂喊羨慕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭蘅祈, 黃韻玲, 馬毓芬, 陳建騏, 李壽全

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」
  2. 袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！
  3. 鬼鬼玩遊戲玩到出意外！　「一刀剪進手指」噴血慌喊：叫救護車
  4. 《圈套》卞慶華敬業：現在一邊耳朵聽不到！現身台中粉絲擠爆
  5. 吳思賢合作小8歲項婕如　第一次被叫「哥」：感覺好奇怪
  6. 小小愛「披白頭紗」呆萌3鞠躬　學福原愛喊日文：口妮基襪！
  7. 23歲上海正妹出征《聲林2》　驚人資歷⋯演過「獅子王」
  8. 39歲女星減重12KG爆喜訊「生日嫁帥老公」　5歲差姐弟戀閃瞎日網！
  9. 謝盈萱40歲丟工作…幹譙人生「消音7秒」　網笑翻：想聽原版！
  10. 西門町巧遇SYM X Phantaci聯名車款「桃紅＋黑色」潮度爆表　琳妲尖叫：好想騎回家！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366