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吳思賢合作小8歲項婕如　第一次被叫「哥」：感覺好奇怪

記者李欣容／台北報導

吳思賢（小樂）和新生代女星項婕如合作三立新戲《網紅的瘋狂世界》，兩人相差八歲，小樂瞬間晉升「哥」，這還是他第一次跟比自己年齡小的女星合作，項婕如嘴甜說，「相處起來不像差八歲，我們很像同期的。」小樂在旁自嘲，「就是說我幼稚啦！」眾人笑成一片。

▲▼ 《網紅的瘋狂世界》吳思賢 項婕如 。（圖／三立提供）

▲《網紅的瘋狂世界》吳思賢、項婕如 。（圖／三立提供）

項婕如因演出電影《有五個姊姊的我註定要單身了啊！》出道，今年20歲的她個性自然可愛，第一次和小樂見面是在服裝店定裝，兩人互相點頭示意後不了了之，沒想過竟有機會合作，小樂說，「我那時候只看了她兩秒，聽說她是柴姐（柴智屏）公司新人，想說打招呼，那時候連要接這部戲都還不知道。」

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▲▼ 《網紅的瘋狂世界》吳思賢 項婕如 。（圖／三立提供）

▲吳思賢、項婕如差八歲，看起來就像同齡人。（圖／三立提供）

兩人相差八歲，但看上去毫無違和感，小樂坦言，「這是我第一次合作比我小的，第一次變哥哥，我自己也覺得很奇怪。」

至於項婕如看到小樂會不會覺得有距離？她笑說，「沒有想很多，相處起來不像差八歲，很像同期的，只要有他在就不會冷場。」小樂急忙自嘲，「她就是說我幼稚啦！」自爆已經準備好一袋新的假蟑螂，準備在拍攝時「出招」。

▲▼ 《網紅的瘋狂世界》吳思賢 項婕如 。（圖／三立提供）

▲項婕如第一次當女主角。（圖／三立提供）

項婕如第一次當偶像劇女主角，難掩緊張心情，首先讓她緊張的就是身材不夠勻稱，「我第一次看到小樂的時候，想說他也太瘦了吧，我趕快把零食放下。」被問到現在身高體重，她耿直說，「156.8公分，45公斤。」

聽到她的回答，小樂笑倒，「哪有人會報體重報到小數點的！」她的單純也讓小樂想起剛出道時的自己，希望接下來能帶領她好好拍完這齣戲。

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小樂, 吳思賢, 項婕如, 網紅的瘋狂世界

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