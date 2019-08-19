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命理師「阿翔復出獲利3倍」　曝家庭卦象：風刮不走他和Grace

記者林彥君／台中報導

「浩角翔起」阿翔在6月爆出和同公司的謝忻婚外情後，經紀公司暫停2人工作，而阿翔的老婆Grace在社群上貼出撐傘文，間接原諒老公。阿翔在2個月中和Grace出國，近期也和小孩到沖繩度假，事隔2個月阿翔火速復出，鳥卦命理師王馨怡以命名算阿翔的家庭及事業運勢。

▲▼阿翔台中復出錄《綜藝新時代》,阿翔,浩子。（圖／記者季相儒攝）

▲阿翔復出和浩子到台中錄《綜藝新時代》。（圖／記者季相儒攝）

王馨怡算阿翔的家庭運，表示：「積久必彰，鬱久必發，根基堅固無從震撼，空而不空，自然騰達，此籤者，知積善之家必有餘慶，可立而待。俗語說，人要真心，火要空心，說明然燒之道，要有足夠的氧氣補充，兩個人互相來完成，無論何方刮來的風，都不能侵襲兩人，這樣才能生命力跟愛情堅固，時再秋季，為有吉利，事業將獲利三倍，夫妻更要同心協力，更上一層樓。」

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▲▼阿翔爆婚變，老婆Grace選擇原諒。（圖／翻攝自臉書）

▲阿翔爆婚外情後獲得老婆Grace原諒。（圖／翻攝自臉書）

王馨怡說阿翔復出後運勢沒什麼問題，只要堅定意志去做該做的事，如果遇到好運氣身價自然遂者高漲，福至心靈，當事人既時來運轉，所以應當要有當機力斷的處事能力。

▲阿翔復出露面。（圖／ETtoday）

▲阿翔復出露面。（圖／ETtoday）

王馨怡也建議，有捨才有得，該放棄的就放棄，先求我心平安再求發展，心安理得，上天會賜福，過去的是非付之流水，不必再去計較，正是好機運時不可猶豫，應當機立斷應做的事情要積極執行，將會更加圓滿成功。

▲命理師王馨怡。（圖／王馨怡提供）

▲鳥卦命理師王馨怡。（圖／王馨怡提供）
 

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