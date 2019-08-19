答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

記者潘慧中／綜合報導

梁凱莉（凱莉）從《國光幫幫忙》出道，之後上《綜藝玩很大》闖出知名度，她最近和PTT台綜版版主對談後撂下一句話：「那我準備多一點比基尼好了！」沒想到，她19日凌晨真的說到做到，在社群網站連發比基尼辣照，不少男網友看了都激動直呼：「超有誠意！」

▲▼凱莉說到做到PO比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／kailiofficial）



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PTT台綜版版主最近和《玩很大》紅隊、小鬼（黃鴻升）、黃沐妍和梁凱莉一起拍片，凱莉好奇發問：「是不是每一次只要有比基尼你們才會覺得很棒？然後沒有比基尼，你們就會覺得不好看？」

▲凱莉發問PTT台綜版版主。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



PTT台綜版版主以「搭Uber」做比喻，如果你是乘客，希望搭到賓士或普通的小汽車？「同樣要玩遊戲，如果你畫面也漂亮，那是不是就會加分？而且妳（梁凱莉）還拍過寫真集不是嗎？」凱莉一聽馬上許下承諾，回去馬上準備多一點泳裝亮相。

▲▼凱莉答應PTT台綜版版主準備多一點比基尼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



沒想到影片上傳3天後，梁凱莉火速實現諾言，「我知道你們喜歡比基尼！」連續發了2張泳裝照，只見她頂著俏麗短髮入鏡，化上精緻妝容，身穿軍綠色繞頸比基尼，相當映襯她的雪白肌膚，豐滿上圍呼之欲出，渾圓胸型全露，纖細腰身絲毫沒有贅肉，好身材深藏不露，許多粉絲看了都狂噴鼻血：「原來妳超有料！」