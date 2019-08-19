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全台最陰攝影棚曝光　陳為民點名這個棚...半夜傳來喊「卡」聲音！

記者蕭雅玲／台北報導

陳為民在農曆七月出鬼書《話鬼:鬼王陳為民靈異事件簿》，日前與成語蕎一起上節目台視《17Q》節目錄影時，成語蕎突然在攝影棚看到一團白影，陳為民表示：「這並不是最陰的棚，全台最陰的攝影棚其實是在台視中和棚。」

▲▼陳為民。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲陳為民分享最陰攝影棚怪事。（圖／記者蕭雅玲攝）

陳為民表示，「以前電視台只有台視、華視與中視三台，台視是老大樓、老棚，再來是華視，兩家電視台的棚因為長年不見光，除了台視中和棚最陰以外，華視七棚也曾有警衛在半夜，看到已故的馬雷蒙老師在裡面跳舞，而中視則是後來蓋的大樓所以還好。」

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▲▼陳為民 。（圖／台視17Q提供）

▲陳為民曝老三台電視台攝影棚長年不見光，經常發生靈異現象。（圖／台視17Q提供）

他提到最陰的台視中和棚以前是專門拍戲的棚，尤其是花系列正旺的時候，有很多戲都會到那邊拍，老一代都曾經歷過中和棚拍戲的經驗。曾有警衛在沒人拍戲的時候，在外面值班時會突然聽到棚內喊：「5、4、3、2…」的聲音，警衛從攝影棚外的小窗戶看，卻什麼都沒有看到，但下一秒卻又聽到裡面有人喊：「卡！」但沒多久又完全沒聲音，當下還以為是幻覺，便回到值班室沒多想。

沒想到隔幾天，攝影棚又在沒人的狀況下，傳出裡面的攝影機台移動的聲音，「因為機器都是收到旁邊線控地方，但警衛不僅聽到有聲音，還看到攝影機下面有輪子在動，嚇得警衛趕快叫主管來看！」沒想到主管來查看什麼聲音都沒有，警衛跟主管還特地把影像回放，結果什麼都沒看到，當時大家都傳「應該是有鬼在那邊玩！」

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