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「尿出鑽石」超扯畫面曝光！《江湖無難事》女星脫褲硬上爆潛規則

記者林映妤／台北報導

熱血、無厘頭又超ㄎㄧㄤ的台片《江湖無難事》由邱澤、龍劭華、姚以緹、黃迪揚、顏正國、梁赫群、林育品（阿喜）、黃尚禾及吳震亞等人演出，19日公佈第2張前導海報，再度展現瞠目結舌的噴飯效果。向來文青的姚以緹突破尺度，大扮懷有明星夢的黑道大嫂，用盡潛規則的各種手法，也要當上女主角！

《江湖無難事》全新前導海報可以見到一身材曼妙的長腿女子，「站」著上廁所，還尿出了一地鑽石，讓人驚呆的畫面，張力十足，更與劇情環環相扣。看似和第一款黑道拍片版的前導海報無所關聯，導演高炳權卻表示此款海報絕對顯示出劇情張力所在。

▲▼《江湖無難事》龍劭華、阿喜、梁赫群、姚以緹、黃迪揚、邱澤。（圖／華映提供）

 ▲《江湖無難事》第2張前導海報。（圖／華映提供）

氣質女星姚以緹以往在大銀幕上多以文青形象現身，這回扮演黑道大哥龍劭華的女人，不但懷有明星夢，還是個整容妹，劇情更由她死了成為屍體後展開！

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片中大哥龍劭華為了一圓姚以緹的明星夢，出資拍電影，當然指名要由她演的「香奈鵝」擔任女主角。她為了爭取演出機會，不但跳了一場超ㄎㄧㄤ舞蹈展現個人才藝，還不時對導演黃迪揚投懷送抱，甚至不顧大哥老公，想脫下導演褲子自己獻身硬上，誇張呈現娛樂圈的潛規則。

姚以緹笑說：「我很喜歡黑色喜劇，我看劇本時真的會喊說太鬼扯了啊！會忍不住大笑出來，就是因為太荒謬了，讓我覺得很想演演看。」

▲▼《江湖無難事》龍劭華、阿喜、梁赫群、姚以緹、黃迪揚、邱澤。（圖／華映提供）

▲▼《江湖無難事》龍劭華、姚以緹飾演黑道大哥與大哥女人。（圖／華映提供）

▲▼《江湖無難事》龍劭華、阿喜、梁赫群、姚以緹、黃迪揚、邱澤。（圖／華映提供）

姚以緹在片中與演出大哥龍劭華有不少親密互動，開拍前還先見面吃飯培養默契，她笑說：「很像相親，但不會尷尬，我很喜歡龍哥的個性，我們都很主動，相處得很融洽。」只是第一場見面就要上演親密戲，姚以緹回憶笑說：「我當場去看回放，覺得不夠味道，主動告知龍哥他的手還可以再往下一點，我不介意。」她透露自己如此大膽，反而讓對方嚇了一跳，但2人都豁出去演出，順利的達到導演希望的效果。

姚以緹還有一個重頭戲是扮演屍體，因為香奈鵝經過一夜狂歡後，竟意外死在泳池中，但製片邱澤與導演黃迪揚除了怕死不敢告訴大哥之外，更為了一圓多年的電影夢想，只好硬是想盡辦法，用她的屍體進行拍攝，引發一連串讓人傻眼的故事。

▲▼《江湖無難事》龍劭華、阿喜、梁赫群、姚以緹、黃迪揚、邱澤。（圖／華映提供）

▲▼《江湖無難事》姚以緹突破尺度演屍體。（圖／華映提供）

▲▼《江湖無難事》龍劭華、阿喜、梁赫群、姚以緹、黃迪揚、邱澤。（圖／華映提供）

她表示原本以為扮屍體很簡單，但為了配合其他演員，光是不斷的閉氣就讓她氣喘連連，「我發現憋氣的時候，眼珠還不能動真的很困難。很多鏡頭都會帶到我，連想偷換氣都沒辦法，每次拍攝都要連續忍1分鐘以上。」

電影中荒謬搞笑的劇情不斷，拍攝時其他演員都笑場連連，讓扮演屍體的她演得更為痛苦，「我笑點超低，我忍到要緊咬舌頭才能不笑場，但最可怕的是旁邊的人都一直在笑，真的太難忍了。」導演高秉權則特別讚美她屍體演得不錯，讓她笑說：「演屍體也能得到讚美，真的很棒。」《江湖無難事》10月18日上映。

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江湖無難事, 邱澤, 姚以緹, 龍劭華

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