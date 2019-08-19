「長工帶小姐私奔」超催淚！　王柏傑《用九》癡情形象扛收視

記者李欣容／台北報導

《用九柑仔店》集結了老中青三代飆戲，首集交織出上下兩代的故事，許多台詞堪稱「人生金句」，而飾演阿公年輕時代的王柏傑與王淨這對大小姐與長工的戀情，更是虐心。

▲王柏傑、王淨飾演上一代年輕時。（圖／三立提供）

《用》劇受到眾影評人推薦，麥若愚表示好萊塢電影產業現今整個被漫畫把持，漫威與DC的英雄漫畫已成為美國電影產值的大宗，台劇在製播成績上屢創佳續，各種原創IP需求大增，漫畫IP自然也因運而生。

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▲《用九柑仔店》有濃厚台灣味。（圖／三立提供）

該劇有很濃厚的「懷舊、守護」主題，柑仔店在便利商店興起下，變成時代遺棄的舊名詞，但是圍繞在柑仔店裡店外的古早濃郁人情味，卻是現今便利商店找不到的人際關係。

左撇子認為台灣味，曾是最美好的年代，最美好的風景，該劇扣除主角外，在第一集看到這麼多有名的甘草人物，包括國片「破億吉祥物」蔡昌憲，個性鮮明火爆的雷洪，「暖爺爺」龍劭華，以及即將在今年重點國片《盲人律師》中，演趙大律師的班鐵翔等等，都會讓觀眾覺得意外以及感動。

▲張軒睿《用九柑仔店》台語通過考驗 。（圖／三立提供）

雜貨店賺的是情義，特別是人情味無價，《用》劇中有許多金句讓觀眾產生共鳴，比如「明明騎車五分鐘就到大路口，就有一間便利商店了，他們還是習慣來柑仔店買東西」、「就算你這一輩子什麼都擁有了，你也不一定能夠得到幸福」等。

不少觀眾都留言，「看了就讓人想回家。」而男主角張軒睿台語表現也受到讚賞，除此之外，雷洪在劇中成串台語髒話也是超級流暢，增加了許多現實生活感。