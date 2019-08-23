贈獎／魯蛇直男被掰彎？！《大叔之愛電影版》鮮肉報到掀愛情大亂鬥！

娛樂中心／綜合報導

2018年在日本掀起高度討論的話題神劇《大叔之愛》，是部講述毫無異性緣的廢柴直男「春田創一」，竟然相繼被尊敬的上司及同事告白，進而展開一發不可收拾的爆笑戀愛喜劇。「魯蛇直男被掰彎」的爆笑情節，搭配田中圭、林遣都、吉田鋼太郎等主要演員的精采演技，當時不僅強勢勇奪推特（Twitter）世界熱搜趨勢冠軍，更榮登當年日本「新語‧流行語大賞」TOP 10！





▲《大叔之愛電影版》9月6日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

喜歡童顏巨乳卻女人緣極差的天空不動產魯蛇職員春田創一（田中圭飾演），某日突然迎來人生第一個桃花期！他不但被已婚的少女心部長黒澤武藏（吉田鋼太郎飾演）告白，還被帥氣的巨根後輩牧凌太（林遣都飾演）浴室強吻，展開笑淚交織的愛情大亂鬥。就在春田情定牧，在馬路旁互許愛的誓言之後，春田隨即被外派到上海、香港，一年後才重回日本，與牧、部長再度相會。

此時，天空不動產總部的核心團隊「Genius7」突然現身，領導者狸穴迅（澤村一樹飾演）更宣佈在主導一項牽涉全亞洲的大型企劃案，而春田隸屬的天空不動產東京第二營業部，也將成為企劃的一部分；被調職到總部的牧，更赫然以「Genius7」組員身份出現其中…。隨著「總部」和「營業部」的隔閡日深，春田甚至發現狸穴與牧似乎有曖昧情愫，讓兩人的距離漸行漸遠。另一方面，面對營業部新進職員山田正義（志尊淳飾演）逐漸對春田產生如兄長般的愛慕之情，這場複雜的五角戀愛大亂鬥，即將再度展開…。





▲▼《大叔之愛電影版》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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