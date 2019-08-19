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當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

記者田暐瑋／綜合報導

名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）才22歲，身價已高達9億美金（約台幣280億元），是「豐臀金」金卡達夏同母異父么妹，擁有1.4億粉絲追蹤的她號召力驚人，一篇IG貼文就能輕鬆賺入台幣4000萬元，等於是一棟豪宅入袋，超狂身家讓人羨慕不已。

凱莉珍娜的號召力超大，隨便一篇貼文就有千萬人按讚，22歲的她除了是網紅，還是模特兒、名媛及美妝品牌CEO，是富士比排行榜上最年輕的富豪，過去光是上傳一張女兒抓著她手的照片，就超過1800萬人按讚，平均一篇貼文就能賺入126萬美金（約4000萬台幣）。

▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自凱莉珍娜IG）

▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自凱莉珍娜IG）

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事實上，凱莉珍娜出手闊綽，不久前過生日就砸下重金，光前往義大利的交通工具就花了2億5千元美金（約台幣78億），和一般小快艇不同，這艘名叫「Tranquility」的豪華快艇高91公尺，長度堪比一個足球場，設備更是高級到無法想像，美容院、蒸氣室、遊泳池、電影院…應有盡有，甚至還有「直昇機停降場」。

▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自凱莉珍娜IG）

▲凱莉珍娜一篇文就1800萬人按讚。（圖／翻攝自凱莉珍娜IG）

而凱莉的知名饒舌歌手男友崔維斯史考特（Travis Scott）送的禮物也是誠意滿滿，就是照片中，凱莉脖子上戴著的整條鑲鑽「訂製項鍊」，耀眼程度閃瞎眼睛。仔細一看，才發現崔維斯真的很有心，顯眼「嘴唇」圖案正是女友凱莉自創美妝品牌的logo，用心程度100%。凱莉此次22歲奢華生日遊，除了好好犒賞自己，更是讓廣大網友開眼界了。

▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自凱莉珍娜IG）

▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自凱莉珍娜IG）

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