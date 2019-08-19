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經歷過憂鬱　《聲林2》香港選手楊碧琪「暖聲撫慰人心」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》將在8月23日（星期五）開播，來自香港的參賽者楊碧琪，曾參與過馬來西亞《The Voice 決戰好聲》並闖進前8強，歌唱實力有目共睹。她總給人一股溫暖的感覺，這一切並非節目賦予的人設，而是與她的人生有些關聯。

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,楊碧琪。（圖／記者李毓康攝）

26歲的楊碧琪來自香港。（圖／記者李毓康攝）

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26歲的楊碧琪，從沒將參加選秀節目視為比賽，「我的目標是，用我的音樂給心靈脆弱的人安慰。」原來，她曾有過一段憂鬱不振的時期，「我經歷過一些情緒病，有一段時間是很憂鬱的，每天哭，沒有了自己，天天說要死。」她擠出微笑地敘述著自己的故事。

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,楊碧琪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊碧琪希望透過自己的音樂撫慰人心。（圖／記者李毓康攝）

楊碧琪從小對音樂感興趣，但對於學習音樂這部分相當沒有耐心，她透露，雖不曾學過鋼琴，但在大學二年級那年卻發生奇妙的經歷，「房間什麼都沒有，只有一個鋼琴，突然彈出了腦海的（旋律），摸著摸著就好像會了。」她至今仍覺得相當神奇。

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,楊碧琪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊碧琪總給人一股相當溫暖的感覺。（圖／記者李毓康攝）

楊碧琪自認不是比賽型的選手，她的心態也相當正向，「我覺得我不是在比賽，是在傳遞音樂上的訊息。」她坦言，以往都是自己在房間寫歌給家人聽，希望透過比賽讓大家聽見她的音樂，「沒想過要當歌手，而是想做一個可以撫慰人心的工作。」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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聲林之王, 聲林, 聲林2, 聲林之王2, 楊碧琪

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