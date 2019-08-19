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AKB48 Team TP現身台北　西門町甜美快閃...引起大騷動！　

記者蔡琛儀／台北報導

女團AKB48 Team TP第二波主打歌《LOVE 修行》，日前在台北街頭快閃宣傳，由16位練習生曾詩羽、林倢、周佳郁、藤井麻由、蔡亞恩、林易沄、蔡伊柔、高云珏、王逸嘉、李孟純、小山美玲、林潔心、李采潔、鄭佳郁、羅瑞婷、賈宜蓁共同獻唱，並在西門町街頭首次表演這首歌曲的舞蹈，引起騷動，只是天氣因素關係，原定規劃的三場快閃活動，因為怕午後雷陣雨來攪局，只舉辦了西門町的快閃見面會，後面兩場被迫喊卡，讓她們直呼可惜。

▲▼ AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ AKB48 Team TP的練習生，日前快閃西門町街頭宣傳。（圖／好言娛樂提供）

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▲▼ AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

為了這次的台北街頭快閃，除了勤練舞導動作和背熟歌詞外，也準備以最亮麗的一面和粉絲相見。團員鄭佳郁說，媽媽有特別把快閃資訊傳到親朋好友，希望大家都可以來捧場。李孟純說：「我們的粉絲從來沒有讓我們失望過，都是比預期的多，我們一出現粉絲都會一一的叫我們名字，還會跟著一起唱，形成了女高音和男低音一起出現的的特別合聲，覺得粉絲真的是太可愛了。」

製作人陳冠甫要求她們在《LOVE 修行》唱出戀愛的感覺，由於公司設有嚴格的禁愛令，因此團員們只好自行腦補，周佳郁說，配唱時想著結束後要吃平常被禁止的甜點和珍珠奶茶，只要一想到，嘴角就會忍不住上揚，「我想就是一種開心的戀愛感。」蔡亞恩則說，在配唱時想到站在舞台上有這麼多人守護著自己，就會不自覺笑出來了。

▲▼ AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ 有不少熱情粉絲為她們應援。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

不少練習生都是第一次進錄音室配唱，團員們都表示，這首歌難度很高有不少真假音的轉換，雖然有時會比較容易破音，但聽到成品時，當下的第一個反應是「哇，好可愛啊！」成員們用甜甜的聲音唱出戀愛的歌曲，聽了真的會有戀愛的感覺。」

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