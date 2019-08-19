謝忻11字回應「阿翔狠斷聯繫」　倒數5天公開現身！

記者張筱涵／綜合報導

阿翔19日復出後，提到和謝忻已經沒有必要再聯絡徹底斷開彼此關係，而在2小時後女方也透過訪問發聲，同時預告再5天就要親自面對大眾。

▲阿翔19日正式復出。（圖／記者季相儒攝影）

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據《三立新聞》報導，謝忻19日接受電訪從頭到尾都相當緊張，接起第一通後就默默說可能要先開勿擾模式了，面對24日就要迎接事件後的第一次公開現身，她也鼓起勇氣：「這時候親自就會面對媒體，面對大眾了。」

▲謝忻24日將出席公益活動。（圖／翻攝自十方啟能中心臉書）



主角之一的阿翔已經踏出復工的第一步，謝忻也抱持著相同態度「一切交給公司處理」，這陣子看著外界的評論和報導，她坦承因為多少都會受到影響所以也變得不太看，被問到阿翔復出消息表示：「沒有聽說消息，（我們也）沒有聯絡了。」

▲謝忻也說跟阿翔沒聯絡了。（圖／翻攝自謝忻臉書）

事實上，阿翔18日一早被問到未來是否會再跟謝忻同台時，他吸了一口氣後以嚴肅表情回應：「所有工作都尊重公司安排，我們現在也沒有做任何聯繫也沒有…除了工作之外，除了工作的安排之外，所有的事情都以家庭、老婆為主，我尊重我最深愛的老婆，也沒有再任何聯繫的必要。」

Grace抱持著雅量原諒後，阿翔說夫妻倆都很努力：「在跟老婆都很努力朝著幸福家庭邁進，而且小朋友過了開心的暑假，一起去沖繩旅遊都很開心。」最後他也再次強調現在就是以深愛的老婆為主，工作方面就全都是以經紀公司安排為主，臉色看起來也已經恢復元氣許多。