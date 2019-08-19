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《不能是朋友》開罵黎皓一：你真比不上褚克桓！　劉品言「超中肯感情觀」網推爆

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》除了四角關係越演越烈，麥子姊（劉品言 飾）在第12集尾聲對黎皓一（孫其君 飾）當頭棒喝的一席話，值得令人省思。隨著即將迎來大結局，看著4個角色一路以來的內心糾結，劉品言分享了自己的看法，「不要選擇輸了自己的尊嚴，而讓自己的靈魂低廉。」

▲▼劉品言。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼劉品言希望麥子姐的一席話能罵醒黎皓一。（圖／翻攝自愛奇藝）

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▲▼劉品言。（圖／翻攝自愛奇藝）

劉品言19日在Instagram表示，當初接下這個角色後，導演馮凱給了她很明確的角色定位，「麥子姐是個成功有手腕的女人，女性主義明顯。」成功女性的處事態度勢必有一定的高度，「我們都可以用更好的方式，創造更好的樣子，希望321有把麥子姐的話聽進去了。」

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲▼劉品言分享拍戲側拍照。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

還記得麥子姐跟黎皓一說了什麼嗎？男方問她：「我是不是比不上褚克桓？」她直接了當地說：「對，你真的比不上褚克桓，你知道為什麼嗎？因為他從頭到尾都沒有想要跟你比較，他也不會是追著女人問『我是不是比別的男人差』的那種人，其實問這樣問題的男人早就輸了。」

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲▼劉品言難得發表對感情的看法。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

對劉品言來說，感情其實論不了對錯，偶爾有輸贏之分，「用我們對對方的言語作為來衡量，這些都是我們自己選的。」人的一生其實不只有感情而已，如果剛好遇到與劇中角色的類似狀況，她希望你／妳千萬別輸了尊嚴，「是導演與編劇創造了麥子姐，我很榮幸可以參與，覺得相當過癮。」

劉品言IG全文：

#我們不能是朋友
即將要步入結局
終於可以來聊聊麥子姐

當初在什麼都不知道時接下了這個角色

現場與導演溝通時，他只給了我很明確的角色定位，麥子姐是個成功有手腕的女人，女性主義明顯。

一個成功的女性，在看事情時有一定的高度，這也是大家會這麼喜歡麥子姐對321那場戲的原因。

感情到頭來其實論不了對錯
偶爾有輸贏之分
用我們對對方的言語作為來衡量
這些都是我們自己選的
生命裡不只有感情而已
不要選擇輸了自己的尊嚴
而讓自己的靈魂低廉

我們都可以用更好的方式
創造更好的樣子
希望321有把麥子姐的話聽進去了

至於麥子姐幾歲經歷了多少事才變成這樣的女人

你說呢？

我只是個演員，可以任意遊走在年齡與設定中
是導演與編劇創造了麥子姐
我很榮幸可以參與
覺得相當過癮

星期五精彩結局
我們都不要錯過

#麥子姐
#我們不能是朋友

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郭雪芙, 劉以豪, 我們不能是朋友

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