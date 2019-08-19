創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

▲沈安拍攝新歌MV，百無禁忌。（圖／沉分工作室提供）

記者關韶文／台北報導

創作人沈安和好友新銳導演Remii繼入圍美國《 New Media Film Festival 第七屆新媒體影像節》音樂錄影帶獎的《你要我要》之後再度合作，最新一波主打《沒種》披白床單化身膽小鬼，頭七回家探女友卻無能為力，恐怖中加入膽小鬼的自言自語對話框反而透露出詼諧感，看過MV的網友都說：「沒有很可怕啊，很溫馨。」

歌曲延續《夢裡的夢》概念，講述感情中面對「是否應該放棄？」的態度，看起來負面感覺沒種，但換個方向想也是「當機立斷、很有種」的一件事，在MV中揣摹「鬼的心情」，難得頑皮的沈安說：「真的披上床單會感覺很有勇氣，因為好像戴了一副面具。」

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獅子座的沈安自稱是個「很有勇氣的人」，雖然單戀一個女生三年的時間，之間的不安、猶豫、疑惑、開心、快樂的過程，讓他寫出了《夢裡的夢》這張完整展露「單戀」心境過程的專輯，《沒種》這首歌則是讓他沈澱過後看到「放棄」的兩面性，人生或感情也是看你自己要用什麼角度去評斷它。對他來說，單戀最後的結果：「放棄，是一個最簡單，也最難的決定／它讓我看見一個最帶種，也最沒種的自己。」

也因此，在MV中，再度合作的導演Remii希望以一個獨立的角度去旁觀「放棄而後失去」的過程，拍出人鬼永隔的無能為力，這次沈安MV中披上白色床單化身「膽小鬼」，在頭七回家探望女友的過程中還不時地冒出俏皮的OS，但這一切都己經無法挽回，兩人必須往不同的方向繼續各自的未來。