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《夜鷹的哭聲》血腥復仇太殘忍！觀眾「看一半奔逃」冷汗哭求：快停止

記者林映妤／台北報導

年度最驚悚復仇大作《夜鶯的哭聲》挑戰觀眾極限，於威尼斯影展首映時，就因其以暴制暴、血債血還的情節太恐怖，觀眾紛紛嚇到逃出戲院，冒冷汗哭求「快停止！」就連影評也不忍直視：「沒有任何單字可以形容《夜鶯的哭聲》有多殘忍！」電影毫無異議直接被列為「限制級」！

▲▼《夜鷹的哭聲》艾琳佛朗西絲、山姆克拉弗林。（圖／傳影互動提供）

▲《夜鷹的哭聲》戰慄情節令觀眾崩潰。（圖／傳影互動提供）

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《夜鶯的哭聲》由震撼影壇的《鬼敲門》導演珍妮佛肯特（Jennifer Kent）編導，聯手《我就要你好好的》山姆克拉弗林（Sam Claflin）和《權力遊戲：冰與火之歌》艾琳佛朗西絲（Aisling Franciosi），2人分別飾演慘無人道的軍官，與被性侵後又被滅門的悲慘少婦，透過她失控的復仇血戰探討暴力與正義，驚心動魄宛如女版《神鬼獵人》！

對於造成巨大心理傷害，珍妮佛表示：「我完全可以理解電影帶來的不適感，但我還是必須忠實呈現這些真實存在的暴力。」雖然血腥情節讓部分觀眾無法承受，但《夜鶯的哭聲》仍獲得影迷大讚：「大開眼界！導演重新定義何謂復仇！」

▲▼《夜鷹的哭聲》艾琳佛朗西絲、山姆克拉弗林。（圖／傳影互動提供）

▲▼《夜鷹的哭聲》艾琳佛朗西絲飾演復仇人妻。（圖／傳影互動提供）

▲▼《夜鷹的哭聲》艾琳佛朗西絲、山姆克拉弗林。（圖／傳影互動提供）

《夜鶯的哭聲》戰慄劇情獲《水底情深》金獎導演吉勒摩戴托羅激讚，電影去年入選威尼斯影展正式競賽，深受評審團主席吉勒摩的青睞，除了榮獲評審團特別獎，珍妮佛肯特更獲金獎大導力邀加入他即將於Netflix推出的最新恐怖影集，2位驚悚片大導的聯手消息讓粉絲興奮直呼超期待！

珍妮佛肯特籌備《夜》片醞釀5年，從試鏡到拍攝更耗費近9個月才完成，其中有多達95%的鏡頭皆在澳洲深山中取景，拍攝艱難度直逼《神鬼獵人》，黑暗血腥的劇情更讓導演壓力大到崩潰，自曝從劇本創作和電影前置就一直爆哭：「這部片幾乎要殺死我了！」

▲▼《夜鷹的哭聲》艾琳佛朗西絲、山姆克拉弗林。（圖／傳影互動提供）

▲《夜鷹的哭聲》山姆克拉弗林飾演無良軍官。（圖／傳影互動提供）

珍妮佛肯特坦言因為《鬼敲門》成功席捲全球票房，讓她受到不少大製作公司的邀約，「我感到很榮幸！但《夜鶯的哭聲》才是我真正想說的故事。我想探討『暴力』，特別是從女性的角度看待。」直逼人性最深暗處的恐怖心理，再加上珍妮佛獨特的驚悚暴力美學，《夜鶯的哭聲》風光拿下評審團特別獎、最佳新演員獎2項大獎，成為今年必看最衝擊視覺與心理的復仇大作！

《夜》片描述克萊爾多年過著奴隸般的生活，服侍殘暴的英國中尉霍金斯。年僅21歲的她卑微懇求對方放她自由，霍金斯非但不答應，還喪盡天良地夥同士兵們，在她眼前虐殺先生和剛出生的小孩。傷心又憤怒的克萊爾，決心追殺這群四處燒、殺、擄、虐的人間惡魔，誓言不計代價、血債血償，以私刑為摯愛一一復仇！電影9月12日上映。

▲▼《夜鷹的哭聲》艾琳佛朗西絲、山姆克拉弗林。（圖／傳影互動提供）

▲《夜鷹的哭聲》導演珍妮佛肯特（右二）深受吉勒摩戴托羅肯定。（圖／傳影互動提供）

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