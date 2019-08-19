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董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

▲▼白鐵仔,吉董。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲董事長樂團吉董（中）幫助白鐵仔拿下文化部補助。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者關韶文／台北報導

「2019臺北周末音樂不斷電」徵件進入最後倒數，日前董事長樂團主唱吉董、洛客班主唱王爺、張三李四團長張三、台客電力公司DJ大衛以及去冠軍白鐵仔為活動拍攝宣傳影片，白鐵仔趁此機會向吉董表達感謝之意，原來是去年吉董擔任白鐵仔導師，在錄音時趁機幫忙多錄幾首歌曲，因此讓白鐵仔獲得文化部補助，有機會發行首張創作專輯！

董事長樂團主唱吉董表示，「去年擔任活動評審及導師，發現報名的樂團都是年輕一輩，音樂性都很棒。比較可惜的是很多團錄製的DEMO聽起來很好，但現場演出會緊張，一定要想辦法克服。」另外他建議樂團要了解器材與確定KEY，避免現場器材出狀況或KEY不對的窘境。

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吉董更鼓勵所有報名樂團要先了解自己音樂創作的屬性，想做甚麼就努力去做，切勿貪心什麼都想要，反而會得不償失。去年的白鐵仔讓他非常欣賞，今年他也會秉持著前輩去幫助新秀樂團的精神。對於有進入12強培訓錄音的團隊，錄音製作的部分會盡量多幫忙及指導，讓團隊都有機會去報補助。

白鐵仔去年獲得「臺北周末音樂不斷電」冠軍後，登上北流測試場演出舞台，他們表示，在那樣的場合演出算是一種經驗，現場表演穩定度也有提升。當天和很多厲害的前輩及老師一起演出，其實受到的震撼教育蠻明顯，對音樂有新的感觀詮釋，創作上也有新的元素。

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