小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

▲陳零九將擔任小男孩樂團演唱會嘉賓。（圖／滾石提供）

記者關韶文／台北報導

小男孩樂團加盟滾石唱片，推出第三張專輯《第三個願望》，將於9月28日在TICC舉辦演唱會，而19日宣布演唱會將邀請陳零九擔任嘉賓，將選擇一首小男孩樂團現有的歌曲交由陳零九改編，作為給演唱會觀眾的一份大禮，昌哥說：「請大家猜猜哪一首。」

練團時，小男孩樂團、陳零九重溫兩年前合作的名曲《有去無回》，唱到激昂處充滿電力，一曲唱畢，全場陶醉！陳零九提到當時靈機一動將自己的《已讀不回》做改編，請到米非合唱成《有去無回》，沒預料到很大的好評，米非感謝他這首歌讓小男孩樂團成長：「又往上爬了一階！」，團長昌哥則尊稱他「九哥」，並說：「九哥，你知道我們加入滾石的契機，就是跟你合作《有去無回》耶。」

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讓陳零九當下打趣說：「那我要抽10%！」全場又是大笑，展現彼此好交情。喜歡《有去無回》的朋友也有福了，這首歌將在《小男孩第三個願望》演唱會上，與嘉賓陳零九合體演出，機會超級難得！

講到開唱前最擔心哪件事，小男孩和陳零九居然不約而同說「忘詞」，米非說自己最怕忘詞，陳零九秒回：「這我沒辦法幫妳。」她又表示小男孩的歌詞真的不好背，讓漢斯也幫她呼籲，希望粉絲多多幫忙，遇到米非忘詞時可以打一下pass，昌哥大笑：「是讀唇語嗎？」米非則自爆粉絲真的有幫忙，笑說自己有次在舞台上大忘詞，看到台下熱心的粉絲提詞，「嘴巴都張得大大的，拼命唱給我看！超感謝的！」