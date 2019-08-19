清水菜市場「捕獲野生阿翔」！　旁邊站《黑澀會》女星…錄影狀態曝光

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔今（19日）復出主持民視《綜藝新時代》，而原本在國外陪同小孩過暑假的浩子也返台，一起到台中出外景。期間，一旁的民眾捕獲野生浩翔身影，紛紛興奮拍照PO網，阿翔錄影真實狀況也隨之曝光，在網路上意外掀起一陣熱議。

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▲民眾捕獲浩角翔起現身台中清水第一菜市場錄影。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從民眾提供給《ETtoday星光雲》的照片中可見，阿翔、浩子似乎兵分兩隊，現身台中清水第一菜市場，造訪當地攤販，錄影期間更吸引大票民眾圍觀。畫面中，阿翔旁邊站著從《我愛黑澀會》展露頭角的徐凱希（鴨子）及阿龐；站在浩子旁邊的人，則是阿樂和夢多。一系列照片也在臉書社團「清水小鎮」中掀起熱議，不少網友紛紛留言驚呼，「我也在場喔」、「阿翔開工了喔」。

▲阿翔（右）台中復出錄《綜藝新時代》，團員浩子也陪同現身。（圖／記者季相儒攝）



錄影結束後，阿翔也在浩子的陪同下受訪，面對現場媒體，幾乎是有問必答，期間被問及未來是否會再跟謝忻同台時，他吸了一口氣後以嚴肅表情回應：「所有工作都尊重公司安排，我們現在也沒有做任何聯繫也沒有…除了工作之外，除了工作的安排之外，所有的事情都以家庭、老婆為主，我尊重我最深愛的老婆，也沒有再任何聯繫的必要。」

同時，阿翔也強調，自己和老婆Grace都很努力地朝著幸福家庭的道路邁進，「家人、家庭、老婆就是我的所有，我的全世界，雖然發生一些事情，但這陣子也讓我靜心沉著了許多，我努力把自己調整好，回到工作崗位上，不忘初衷為觀眾朋友服務。」