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日本天后主動邀約！　頑童開唱「尖叫聲嗨翻」...帥到上電視

記者蔡琛儀／台北報導

頑童MJ116日前應日本嘻哈靈魂天后AI所邀，昨天首次在日本演出，就站上知名音樂祭「Summer Sonic」的舞台，表演引來英國樂團The Vemps的注意，大讚他們很酷，表演結束他們也跟AI，一起接受了日本電視媒體「WOWOW TV」的訪問，日本媒體對頑童三人的表演都讚嘆不已。

▲▼ 頑童MJ116。（圖／本色提供）

▲頑童MJ116和AI一起接受日本媒體訪問。（圖／本色提供）

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頑童表示因為跟AI 一起表演覺得很安心，雖然上台前有一點緊張，但是上台後就完全放開，也感受到觀眾的熱情，覺得很開心，希望之後還有機會可以再來。

AI曾和平井堅、安室奈美惠、阪本龍一、美國嘻哈歌手史努比狗狗合作，在日本頗負盛名，她先前四處尋覓優秀的亞洲音樂人欲合作，經過朋友推薦介紹了頑童，再看過他們的表演影片後立刻提出邀約，頑童聽到大名鼎鼎的AI邀請也非常興奮的答應。後來AI來台灣錄製《You Never Know》，首次見到頑童，直讚他們又酷又帥，頑童也說覺得AI的唱功很厲害。

▲▼ 頑童MJ116。（圖／本色提供）

▲▼ 頑童MJ116首次參戰Summer Sonic。（圖／本色提供）

▲▼ 頑童MJ116。（圖／本色提供）

昨他們除了演唱彼此合作的歌曲《You Never Know》之外，也演唱了自己的歌曲《走跳》，即使語言不通，但音樂節奏強烈，依舊嗨翻全場；除了音樂祭的表演，頑童跟AI今天也忙著拍攝合作歌曲的MV，30日頑童在貢寮海洋音樂祭演出，AI屆時也會飛來台灣，擔任頑童的表演嘉賓。

頑童第一次在日本Summer Sonic演出，也在音樂祭到處參觀，瘦子體驗了「Silent disco」、小春和大淵則在遊戲區玩電動，也看了一些其他的表演感受日本音樂祭的氣氛。

▲▼ 頑童MJ116。（圖／本色提供）

▲▼ 頑童MJ116這次受到日本嘻哈靈魂天后AI邀請演出。（圖／本色提供）

▲▼ 頑童MJ116。（圖／本色提供）

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