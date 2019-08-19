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快訊／L金明洙真的掰了INFINITE公司！親筆手寫信道歉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團INFINITE出身的團員金明洙（L）被爆離開公司，事隔一天後他在IG發出手寫信，親自證實消息，表示上周剛與經紀公司Woollim的合約到期，而他決定不續約，打算自己闖蕩演藝圈，「未來成員需要我，我都會隨時出現」。

▲L金明洙真的掰了INFINITE公司！親筆手寫信道歉。（圖／翻攝自金明洙IG）

▲L金明洙真的掰了INFINITE公司。（圖／翻攝自金明洙IG）

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金明洙昨（18）日傳出離開INFINITE東家Woollim娛樂，他稍早在個人IG公開一封用工整字跡寫下的手寫信，一開頭就先道歉，「好久沒問候，就傳遞這樣遺憾的消息，首先對INSPIRIT（INFINITE粉絲名稱）低下頭來，想跟妳們說聲抱歉。但也因為你們總是溫暖的應援，也感到感謝。」

他表示，他的合約在上周已經到期，在數萬個考慮與決心之下，做出了這個決定，「我決定要獨自打拼，我認為我的人生需要新的挑戰，而現在就要開始新的挑戰。」並回憶，「從練習生開始...出道後到現在10年多的時光，在Woollim感受到、學習到的，都讓我成長了很多。」

▲L金明洙真的掰了INFINITE公司！親筆手寫信道歉。（圖／翻攝自金明洙IG）

▲L金明洙手寫信道歉。（圖／翻攝自金明洙IG）

金明洙感謝從INFINITE出道後一直在他們身旁加油的粉絲，更感謝成員們，「因為有成員們，所以所有時間都很幸福，我們曾一起做過的約定，以及想要謝謝的話語，透過這些文字，想要再次傳達給你們。」他認為成員與粉絲對他的意義已經無法用言語說明，他將會彼此應援，「一起走來累積的信任是不會改變的」。

最後他感謝Woollim的代表與工作人員，並補充，「還有，以後為了和成員們再聚首，如果需要我的地方，不論何時，為了和成員們在一起，我都會全力以赴。」

▲獨／金明洙爆離開INFINITE經紀公司　台灣主辦回應：的確怪怪的。（圖／翻攝自INFINITE臉書、紅星娛樂提供）

▲金明洙確定離開INFINITE經紀公司。（圖／翻攝自INFINITE臉書、紅星娛樂提供）

其實金明洙即將於9月1日第三度在台舉辦粉絲見面會，日前還親自錄一段問候影片給台粉，不過眼尖的粉絲在宣傳海報上發現，合辦單位並沒有INFINITE經紀公司「Woollim娛樂」的LOGO，至少去年的見面會海報上面還印有Woollim，解約之說鬧得沸沸揚揚。

《ETtoday星光雲》昨日致電求證本次舉辦金明洙見面會的「紅星娛樂」，窗口負責人坦言「怪怪的」，「我們拿到照片也覺得有點怪，因為都是劇照（這次公開照片皆為金明洙最近主演之電視劇《僅此一次的愛情》劇照），有問為何沒有新照片？對方說只能用這些劇照。」並表示這種狀況（沒有標註經紀公司）其實不太多見。

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關鍵字

金明洙, L, INFINITE, 日韓風

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