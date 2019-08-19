具惠善離婚爆陰謀論！　安宰賢友「打臉證詞」大翻轉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓藝人具惠善與安宰賢婚姻告吹，具惠善在自己的Instagram帳號貼出兩人對話，並於貼文表示「想守護這個家」，而安宰賢在事發後僅透過經紀公司發表簡短聲明，本人並未做出任何表示。就在南韓輿論一片倒向支持具惠善，批評安宰賢變心的風向下，男方友人則出面爆料「先提出要離婚的是具惠善」，令南韓網友直呼霧裡看花。

▲具惠善、安宰賢面臨婚姻破局。（圖／CFP）

具惠善雖在貼文中主張要守護家庭的決心，但目前南韓風向卻已因具惠善公開兩人對話，一發不可收拾。據韓媒《The Daily Sports》指出，具惠善雖數次透過貼文及留言表示自己不想離婚，卻有親近友人爆料「是具惠善先準備好資料提出離婚」。據悉，具惠善在認知到兩人婚姻已無法繼續維持下去後，主動向安宰賢提出整理彼此的關係，並先任用了律師處理離婚事宜，怎料就在雙方協議低調結束關係後，女方突然無預警的在自身的Instagram公開對話，單方面地發表消息，破壞原先協議好的內容，質疑女方根本是「別有居心」。

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▲具惠善遭爆料破壞了與安宰賢原先協議內容擅自發表離婚消息立場。（圖／CFP）

此外，具惠善提及之兩人在京畿道龍仁市的別墅，為2016年安宰賢在兩人結婚後購入，且登記於安宰賢名下，之後兩人移居首爾，並將該屋出租。具惠善也已向安宰賢提出希望能趕快將龍仁別墅餘款交給她。該名爆料友人也提及，具惠善選擇直接在SNS上公開，且並未交代清楚兩人這段時間整理的事情，確實將情況推向一個難堪的狀態。

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