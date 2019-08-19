卡卡被抓包法國私約布萊德利庫柏？「渣畫質」照片還原全笑倒

記者吳孟庭／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）合作《一個巨星的誕生》，下戲都1年緋聞還是傳不停，日前又有粉絲目擊庫柏在法國與一群友人聚會，席間有名金色長髮人士相伴，被指稱是卡卡，但媒體放大照片一看，真相出爐讓讀者都笑翻！

▲女神卡卡與布萊德利庫柏合作《一個巨星的誕生》傳緋聞。（圖／華納兄弟提供）

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不少粉絲上傳照片，顯示上周在法國捕獲野生布萊德利庫柏，他和粉絲親切自拍、合照，非常親民。有一名粉絲拍到他與一群友人在聚餐，還有一名留著金色長髮、戴著黑墨鏡的人士共坐同一桌，被指稱女神卡卡與庫柏密遊法國！

不過英國《太陽報》戳破這個大烏龍，金長髮不但不是卡卡，還是一名已經60歲的男性愛爾蘭藝術家古奇（Guggi）！

當時布萊德利庫柏與友人相約南法普羅旺斯一間莊園餐廳「Chateau La Coste」用餐，席間還有愛爾蘭長青樂團U2的主唱波諾（Bono），而古奇正是波諾一起成長的摯友，大家一起約出來吃個飯，卻因「渣畫質」被誤認成卡卡！

相關人士表示，「庫柏已經好幾個月沒見過她（卡卡）了，他和波諾是好友，所以和對方以及對方的朋友一起見個面，裡面包含古奇。」