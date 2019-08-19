許莉潔＆安懂新歌曝光！網狂推「聲音超有畫面」

記者許逸群／台北報導

許莉潔跟安懂在《聲林之王》共同創作的《當我回家》，在節目播出後獲得廣大的迴響，許多人紛紛敲碗希望他們再度合作。兩人把粉絲的心意一直放在心裡，終於推出新歌《你還愛我嗎》，已於昨（18日）晚間於許莉潔的Youtube頻道上線！

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▲許莉潔與安懂再次合作新曲。（圖／喜歡音樂提供）

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兩人現在各自都在準備年底前要發行的新專輯，雖然非常忙碌，但他們仍抽空相聚發想歌曲。相較於比賽時3小時就創作出1首歌，《你還愛我嗎》卻是花了一段時間才慢慢磨出來的，他們表示因為聽了身旁很多朋友都曾講述失戀或是分手的經驗，決定第二首歌往這個方向來創作。

當初《你還愛我嗎》這首歌的雛型出來時，原本是安懂要寫給許莉潔個人演唱，但後來兩人決定還是改成合唱版本，希望可以延續《當我回家》的感動。兩安懂開心表示，彼此的好默契也一直都存在，也因各自忙碌，因此更珍惜每一次合作相聚的機會！

▲許莉潔與安懂。（圖／喜歡音樂提供）

關於這首新歌，許莉潔表示：「這首歌讓我想到一個失戀女子獨自在海邊淋雨大哭的樣子，希望每個失戀的人聽完這首歌就要開始振作了！」安懂則有不同的詮釋：「這首歌很像是兩個人很相愛卻因為某些原因而分開，但無法復合了。」

他們都希望這首歌能陪伴每個在感情中受傷的人，讓自己好好的，然後迎接下一段感情。另外，本周就是《聲林之王2》的首播，許莉潔跟安懂也祝福所有學弟妹都能往自己的夢想邁進，一起在音樂的路上加油。