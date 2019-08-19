全文／阿翔暴瘦鞠躬「我跟Grace都很努力」　連答10題…一聽見謝忻秒拋

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔今（19日）復出主持民視《綜藝新時代》，而原本在國外陪同小孩過暑假的浩子也返台，一起到台中出外景。錄影結束後，「浩角翔起」也一同接受媒體訪問，以下為完整受訪逐字稿。

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▲阿翔台中復出錄《綜藝新時代》，團員浩子陪同現身。（圖／記者季相儒攝）

【逐字稿全文】

阿翔：先謝謝所有的媒體、大哥大姊們來到台中，謝謝大家關心，那麼，首先先謝謝我的經紀公司安排我今天上班，再來要感謝民視電視台沒有放棄阿翔，還要感謝一直支持著浩角翔起粉絲朋友們，一直關心著浩角翔起的朋友們，非常謝謝大家的關心、關注。

阿翔：這段期間，我在家裡面陪伴著老婆、小孩，感受熱鬧滾滾的暑假，家人、家庭、老婆就是我的所有，我的全世界，雖然發生一些事情，但這陣子其實也讓我靜心沉著了許多，我努力把自己調整好，回到工作崗位上面來，不忘初衷地繼續為所有觀眾朋友來服務，也謝謝支持浩角翔起的朋友、支持阿翔的朋友，願意再給我一次機會，謝謝大家（鞠躬）。

（記者提問）阿翔會不會覺得，現在復出好像有點太快？

阿翔：其實一直以來，我都…剛剛有提到，一直以來努力地調整自己的心情、心態還有腳步，那工作上面都是由經紀公司來安排，我們一起討論，那公司安排我今天上班，於是我就走回來了這樣。

（記者提問）未來會再跟謝忻同台嗎，還是會刻意避開？

阿翔：我說明了、剛剛說明了所有的工作，都尊重公司的安排，那大家最關心的，其實，我們現在也沒有做任何的聯繫，除了工作之外、除了工作之外，以尊重公司的安排之外，所有的事情都以家庭、老婆為主，我尊重著我最深愛的老婆，也沒有再有任何聯繫的必要。

（記者提問）那跟Grace（阿翔老婆）的感情呢？有修復了嗎？

阿翔：我跟老婆都很努力地朝著幸福的家庭來邁進，都彼此都很努力，恩。

（記者提問）那小朋友那邊呢？

阿翔：小朋友他們過了一個開心的暑假，因為8月初，我帶著一家五口，我們到沖繩去旅遊，小朋友玩得很開心。

（記者提問）隔2個月上班心情怎麼樣？

阿翔：心情其實是有所期待，但老實說也帶點緊張，想要放鬆，但必須得謹慎地面對任何一個人事物、任何一個腳步跟節目的內容。

（記者提問）那之後會不會跟女藝人保持一點距離？

阿翔：我們做好自己應該做的本份。

（記者提問）今天會不會有點笑不太出來？

阿翔：我剛說，輕鬆的時候當然就是在節目內容上面，然後謹慎地面對每一個人事物這樣。

（記者提問）可以稍微描述一下現在在家裡，跟家人彼此互動的狀況嗎？簡短地描述一下現在跟家人彼此的互動狀況。

阿翔：因為這段期間我都在家裡面陪伴著家人，陪伴老婆，老婆做什麼事情我都跟隨在旁邊，當然我們也一起陪伴著小孩，我們也安排了家庭的旅遊，我們去了沖繩玩一個禮拜，讓小朋友過個開開心心的暑假，我跟老婆都非常努力地朝著幸福的家庭邁進，謝謝大家關心。

（記者提問）之後的尾牙跟廣告好像都沒有邀約進來，工作會不會受滿大的影響？

阿翔：現在最重要的依舊是以家庭和老婆為主，工作量、所有的工作安排，都交給經記公司來處理，我必須要做的，就是做好自己每一個本份，一步一步地走，不需要一開始有可能太多的工作量。

（記者提問）阿翔都瘦了，瘦好多，阿翔瘦幾公斤啊？

阿翔：我沒有特別去量耶，覺得都一樣。