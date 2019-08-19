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阿翔噤聲2個月…被問「家庭狀況」表情變了！　下一步動向曝光

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）因為與謝忻的婚外情停工2個多月，期間陪老婆Grace飛往澳門度假，努力修復感情的同時，他19日正式復出，久違地和浩子搭檔錄製《綜藝新時代》，中午趁錄影空檔和浩子接受訪問，親口說明現況。

▲阿翔復出露面。（圖／ETtoday）

▲浩子陪阿翔受訪。（圖／ETtoday）

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阿翔表示未來會更謹慎面對工作，被問到最近的家庭狀況，他表情轉為嚴肅，他透露老婆和3個小孩的狀況都很好，3個小孩都過了相當開心的暑假，他特別安排了一趟家庭旅遊，到沖繩散心一個禮拜，「朝幸福家庭的方向邁進」，現在最重要的就是陪伴妻子和小孩，未來工作全交由公司安排。

▲阿翔復出露面。（圖／ETtoday）

▲▼阿翔會和老婆朝幸福家庭邁進。（圖／ETtoday）

▲阿翔復出露面。（圖／ETtoday）

事實上，Grace在18日晚間先在Instagram發聲：「每個人都有責任讓自己變得更好，要遇見新的未來，莫要頻頻回望……。」似乎是在自我喊話，勉勵自己如果要和阿翔迎來嶄新的未來，就別再回頭看過去了，這也是她原諒老公後首度在社群網站發文，不少網友看到都心疼地說：「妳很棒喔！加油！」

Grace曾在節目表示，因為阿翔希望保留家庭隱私，她毅然決然放下模特兒工作，「我覺得既然我們走入家庭了，彼此要互相。」她索性減少曝光機會。但她也坦言和老公交往前從沒想過另一半會是藝人，婚前甚至遭家人反彈，因此她始終小心翼翼呵護這段戀情，不少朋友都是到婚禮當天才知道老公的真實身份。

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阿翔, 謝忻, 浩角翔起, 謝忻阿翔

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