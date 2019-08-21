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獨家／「唱10秒就被狂噓到下台」　李玖哲揭遭霸凌...胖到100公斤被吼：滾回去！

記者蔡琛儀／專訪

金曲歌王李玖哲出道21年，將在10月12日首度攻上台北小巨蛋舉辦「隱形動物」演唱會，現在也正積極鍛鍊身體做準備，不過他剛出道時，是個身材圓滾滾、十足的「小胖子」，再現身卻已變成滿身結實肌肉的猛男，令不少人都相當驚訝他的改變，他坦言完全不想再復胖，是因家族有癌症、糖尿病史，讓他正視自己的健康。

▲▼李玖哲專訪。（圖／記者張一中攝）

▲李玖哲現在身材結實精壯，坦言再也不想回到過去的胖胖身材。（圖／記者張一中攝）

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他從小愛吃，因此一直都是胖胖身材，回憶起自己的巨大食量，他表示當時即使覺得飽，還是會想吃東西，「媽媽給我一碗飯，我還是吃不夠，要再吃兩三碗，披薩可以自己吃一盒，甜甜圈一盒有12個，我可以吃8個，吃到快100公斤。」

進到學校後，他原本相當有自信，但在美國長大的他，當時的校園環境很少亞洲人，再加上他的身材，導致他在學校被欺負，除了被笑胖、也沒有人願意跟他玩，甚至被嘲笑叫他滾回韓國；李玖哲小時候家境不富裕，常常同一件衣服穿很多天，這一點也被拿來做文章，「那時候有個壞蛋，每天推我、笑我怎麼都不換衣服。」讓他過得非常不快樂，「那時真的好想當個隱形人。」

▲▼李玖哲。（圖／翻攝臉書／李玖哲）

▲李玖哲曾公開自己小時候的照片。（圖／翻攝臉書／李玖哲）

升上高中後，他認為自己要開始搞笑，才會獲得好人緣，「讓人家笑我我都無所謂，用這種方式，人家才會喜歡我、覺得我可愛、蠻好笑。」他也從中發現自己的歌唱天賦，因此靠著搞笑、唱歌，漸漸發展出交友圈。畢業後他到紐約參加歌唱比賽，沒想到他一出場，疑似因種族的關係，還沒開口台下就噓聲一片，他原本想假裝沒事，硬著頭皮繼續唱，但噓聲不斷，觀眾甚至直接站起來取笑他，最終讓他只唱了十秒鐘就被迫下台，不過樂觀的他，講起這些事情臉上毫無怨懟、怒氣，反而笑說：「因為經歷過這些事情，讓我能更加勇敢。」

帶著這些跌跌撞撞滾出來的勇氣，李玖哲總算出道、嚐到走紅滋味，並拿下金曲歌王寶座，看似一帆風順，接踵而來的，卻是深陷七年的合約問題，原來當時的他簽下了一紙高達三億元台幣的合約，條件是他必須出完五張專輯，沒有時間表，「我一定要在這個團體做出五張專輯，如果到90歲還只有四張，那我就是還欠一張專輯。」團體接了不少工作、廣告，照理來說應該賺了很多錢，但事實是他一毛錢都沒拿到，生活費和房租還得自己出，讓他再也撐不下去，決定結束合約。

▲▼李玖哲專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玖哲正如火如荼的準備首次攻蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玖哲專訪。（圖／記者張一中攝）

走過高潮迭起，如今他總算將站上小巨蛋這個指標性的舞台，堅持每周六次，做兩三個小時的運動，收起過往大吃大喝的習慣，也正精心設計他的歌單，他先前透露曾邀請黃立行擔任演唱會嘉賓，卻被對方一口拒絕，他笑說自己還在嘗試勇敢跨出邀請下一位嘉賓的一步，預告心裡想找一名女性，「希望她那天有空！」演唱會購票洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。

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